Una corriente inmortal de consciencia
Ganador del Concurso de Ensayos del Instituto Bigelow para Estudios de la Consciencia (BICS).
x.com/DrNRouleau/status/2001826491647107488
#1
NPCMeneaMePersigue
Este ensayo, escrito por el Dr. Nicolas Rouleau en 2021 para el Bigelow Institute for Consciousness Studies, presenta evidencia científica y argumentos teóricos que apoyan la posibilidad de que la conciencia humana sobreviva a la muerte corporal permanente.
A continuación se resumen los puntos clave del documento:
1. El Cerebro como Transmisor, no Generador
La tesis central propone un modelo transmisivo de la conciencia. En lugar de que el cerebro produzca la conciencia (modelo productivo), este actuaría como un conducto, recipiente o antena que interactúa con una fuerza o señal externa. Bajo esta premisa, la muerte cerebral no implica el fin de la conciencia, sino simplemente el cese de su recepción en ese órgano específico.
2. Fundamentos en el Electromagnetismo
El autor argumenta que el cerebro es fundamentalmente un órgano electromagnético.
Las neuronas se comunican mediante impulsos de energía electromagnética llamados potenciales de acción.
El cerebro emite y responde a campos electromagnéticos (CEM) tanto naturales como artificiales.
Se ha demostrado que estímulos externos, como la estimulación magnética transcraneal (TMS), pueden alterar la actividad cerebral e incluso influir en el libre albedrío.
3. Evidencia en Tejidos Post-mortem
Rouleau describe experimentos propios realizados con tejidos cerebrales humanos fijados químicamente (muertos).
Estos tejidos, aunque incapaces de generar señales propias, mostraron la capacidad de amplificar y filtrar pasivamente señales electromagnéticas inducidas.
Esto sugiere que las propiedades materiales del cerebro pueden interactuar con campos externos independientemente de la vida celular.
4. Almacenamiento de Memoria fuera del Cuerpo
El ensayo explora la posibilidad de que los recuerdos y experiencias no se pierdan con la descomposición física.
Propone que la información de la conciencia podría "cargarse" o almacenarse en el entorno electromagnético compartido, como el campo geomagnético de…
1
K
31
#2
Pertinax
*
#1
¿Entendemos entonces que un genocidio no es tal si aún tras la muerte física permanece la consciencia?
0
K
17
#3
NPCMeneaMePersigue
#2
No porque en el genocidio se pierden SERES no conciencias
Aprovecho para relacionar esto con la teoría científica de Jacobo Grinberg, la teoría sintérgica
0
K
20
#5
Pertinax
#3
No sabes el peso que me quitas de encima.
0
K
17
#6
Sariel
#5
Bueno, eso es por que no eres consciente de tu destino, sino otro gallo cantaría
1
K
26
#7
Pertinax
#6
Todo autónomo es perfectamente consciente de su destino.
0
K
17
#9
Sariel
#7
No hablo de autónomos, yo lo fui. Hablo de demonios, ya tú sabes.
0
K
9
#10
Pertinax
#9
Pues eso.
0
K
17
#11
Sariel
#10
No, no era eso. Siendo demonio puedes ser aquello que Satanás quiera que seas. Y siendo tú, ni mil palabras más.
0
K
9
#12
Pertinax
*
#11
Será. Pero mira qué horas para estos menesteres.
0
K
17
#13
Sariel
#12
Será porque tú quieras que sea. Y jamás dependerá de la hora. Pues aquí es madrugada y allí está anocheciendo.
1
K
26
#14
Pertinax
#13
Pues yo creo, que me voy a sacar la chorra.
0
K
17
#15
Sariel
*
#14
Mejor no lo hagas, pues sin habértela visto intuyo que no puedes vanagloriarte incluso de tenerla, para lo que te sirve ..
0
K
9
#4
EvilPreacher
*
#1
Gracias por el resumen, me ha evitado leer el artículo por mi mismo. Resumo el resumen: como el cerebro se relaciona con el electromagnetismo, podría ser un receptor y los recuerdos y la conciencia podrían almacenarse en «algún lugar», como la en nube. Lo cual lleva al autor a concluir «que la supervivencia de la conciencia tras la muerte cerebral es probable más allá de toda duda razonable»
Cuidado con el salto.
0
K
11
#8
josiahallen
#1
la conciencia humana sobreviva a la muerte corporal permanente
Hay quién está como una chota.
El autor argumenta que el cerebro es fundamentalmente un órgano electromagnético.
Las neuronas se comunican mediante impulsos de energía electromagnética llamados potenciales de acción.
Ni siquiera esto es cierto. La neuronas son totalmente impasibles ante campos magnéticos.
0
K
7
Aprovecho para relacionar esto con la teoría científica de Jacobo Grinberg, la teoría sintérgica
Hay quién está como una chota.
El autor argumenta que el cerebro es fundamentalmente un órgano electromagnético.
Las neuronas se comunican mediante impulsos de energía electromagnética llamados potenciales de acción.
Ni siquiera esto es cierto. La neuronas son totalmente impasibles ante campos magnéticos.