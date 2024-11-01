Correa reconoce que "nunca" pagó impuestos en España desde que creó la trama Gürtel

"Yo estaba buscando la residencia para evitar tributar en España", ha señalado el empresario en el último juicio de la macrocausa. El líder de la trama de corrupción Gürtel vinculada al PP, el empresario Francisco Correa, ha asegurado que no pagó impuestos ni presentó declaraciones tributarias en España, donde tampoco aparecía como titular de cuentas bancarias. Por otro lado, ha confesado que quiso mudarse a Panamá: "Yo estaba buscando la residencia para evitar tributar en España"