Correa reconoce que "nunca" pagó impuestos en España desde que creó la trama Gürtel

"Yo estaba buscando la residencia para evitar tributar en España", ha señalado el empresario en el último juicio de la macrocausa. El líder de la trama de corrupción Gürtel vinculada al PP, el empresario Francisco Correa, ha asegurado que no pagó impuestos ni presentó declaraciones tributarias en España, donde tampoco aparecía como titular de cuentas bancarias. Por otro lado, ha confesado que quiso mudarse a Panamá: "Yo estaba buscando la residencia para evitar tributar en España"

Dragstat #3 Dragstat
Con todos los pufos que tiene encima, lo de pagar impuestos es lo de menos. Es como ir a robar un banco y pagar el parquímetro.
1
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso
Patriotas…
1
rogerius #4 rogerius *
#1 Muchísimo patriotas. :-P
0
Antipalancas21 #5 Antipalancas21
#1 Ese no es patriota, es solo un ladrón, no es español.
0
mefistófeles #2 mefistófeles
¿Pero llevaba pulsera y/o cinturón con la bandera de eqpañia...

Pues todo correcto entonces. Culpa toda de eta, independentistas y rojos mariconazos todos.
0

