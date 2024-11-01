Corre 24 horas en una cinta sin parar en una tienda: este el reto superado por la "influencer" Verdeliss

La deportista ha logrado recorrer más de 250 kilómetros en una nueva hazaña que suma a su palmarés de objetivos extremos Nada más y nada menos que 24 horas sin parar ha estado corriendo sobre una cinta andadora, ubicada en un escaparate de una tienda Decathlon en Madrid, la influencer Estefanía Unzu, más conocida como Verdeliss. Con el objetivo de promocionar unas zapatillas, Verdeliss se ha enfrentado a toda una hazaña, que ha logrado superar recorriendo más de 250 kilómetros durante las 24 horas que ha estado corriendo sin ningún descanso
| etiquetas: verdeliss , reto , deporte , salud