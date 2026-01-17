edición general
“Corpulento, guapo y tontorrón”: el éxito tardío de Leslie Nielsen, el gran cómico que jamás sonreía

“Déjalo salir”,o como quieran traducir Let ‘er rip, es el epitafio que adorna la tumba del actor canadiense Leslie Nielsen (Regina, 1926-Florida, 2010). No busquen un significado poético o trascendental: se refiere a los pedos,su seña de identidad. Era famoso por ir a todas partes con un pequeño artilugio que, al ser accionado, simulaba el sonido de una ventosidad. Y lo mantuvo a su lado hasta el último momento, literalmente. Durante su funeral, celebrado con un cóctel y una fiesta en la que sonaba la música de Atrápalo como puedas, su mujer...

5 comentarios
taSanás #2 taSanás
jamás sonreía, y luego, esa miniatura :-D
cocolisto #3 cocolisto
El hombre que siempre te saca algunas sonrisas sin importar las veces que hayas visto sus películas.
Uda #4 Uda
El que no sonreía era Buster Keaton.
Nielsen si sonreía
BlackDog #5 BlackDog *
Todavía no se ha cancelado a este hombre? por videos como este?

www.youtube.com/watch?v=i0GW0Vnr9Yc&t=32s
