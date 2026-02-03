edición general
Corina Machado se muestra dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez “si es necesario” para abordar la transición democrática

La opositora venezolana María Corina Machado señala que está dispuesta a reunirse “si es necesario” con Delcy Rodríguez para hablar de transición democrática

bioibon
Esta señora es un auténtico nematodo

tul
#1 se le paso el arroz, si tuviera 40 años menos trumpo la convierte en su emperatriz :troll:

josde
La traidora ex premio nobel de la mierda, quiere ir a Venezuela a incordiar.

Suleiman
Jajajajajajajaja, está sin que es buena. Se reúne para básicamente decirle que se largué que ya está ella. Pero que fuma?

omega7767
hacerme casito

Supercinexin
Los Servicios Secretos Venezolanos deberían encargarse de esta delincuente que no sólo pretende usurpar un puesto que no le corresponde y para el que nadie, ni el Pueblo ni Trump, la ha elegido, sino que con ello puede descarrilar todo el Proceso de Paz y Democracia Venezolano en el que tantas expectativas ha depositado el Mundo. Las dictaduras personalistas como la que quiere ella no deben ser toleradas y espero que Occidente sea firme si, llegado el momento, intenta tomar el poder por la fuerza como así parece que desea.

Connect
Esta mujer ha perdido todo el respeto. Por favor, deje de hacer el ridículo y de bajarse las bragas por todos lados!

alfre2
Que me recuerden quién ha echado en falta a Corina y para qué.

j-light
Es el problema de inflar tanto a un personaje para hacerle daño a otro, que luego se creen que son alguien.

sliana
La otra opción es decir que ella es presidenta y tratar de gobernar desde Miami. No es muy diferente de lo de guaido o trump


