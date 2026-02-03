·
4
meneos
7
clics
Corina Machado se muestra dispuesta a reunirse con Delcy Rodríguez “si es necesario” para abordar la transición democrática
La opositora venezolana María Corina Machado señala que está dispuesta a reunirse “si es necesario” con Delcy Rodríguez para hablar de transición democrática
|
etiquetas
:
delcy
,
machado
,
nobel
,
arrastrarse
#1
bioibon
Esta señora es un auténtico nematodo
6
K
94
#9
tul
#1
se le paso el arroz, si tuviera 40 años menos trumpo la convierte en su emperatriz
0
K
12
#3
josde
La traidora ex premio nobel de la mierda, quiere ir a Venezuela a incordiar.
2
K
51
#2
Suleiman
Jajajajajajajaja, está sin que es buena. Se reúne para básicamente decirle que se largué que ya está ella. Pero que fuma?
2
K
39
#7
omega7767
hacerme casito
1
K
19
#4
Supercinexin
Los Servicios Secretos Venezolanos deberían encargarse de esta delincuente que no sólo pretende usurpar un puesto que no le corresponde y para el que nadie, ni el Pueblo ni Trump, la ha elegido, sino que con ello puede descarrilar todo el Proceso de Paz y Democracia Venezolano en el que tantas expectativas ha depositado el Mundo. Las dictaduras personalistas como la que quiere ella no deben ser toleradas y espero que Occidente sea firme si, llegado el momento, intenta tomar el poder por la fuerza como así parece que desea.
0
K
18
#5
Connect
Esta mujer ha perdido todo el respeto. Por favor, deje de hacer el ridículo y de bajarse las bragas por todos lados!
0
K
14
#6
alfre2
Que me recuerden quién ha echado en falta a Corina y para qué.
0
K
12
#8
j-light
Es el problema de inflar tanto a un personaje para hacerle daño a otro, que luego se creen que son alguien.
0
K
10
#10
sliana
La otra opción es decir que ella es presidenta y tratar de gobernar desde Miami. No es muy diferente de lo de guaido o trump
0
K
7
