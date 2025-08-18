Convocan una concentración en Valladolid para pedir la dimisión de Mañueco y Quiñones por la gestión de incendios

edición general
Convocan una concentración en Valladolid para pedir la dimisión de Mañueco y Quiñones. Será a las 8 de la tarde en Fuente Dorada.

dimisión , mañueco , quiñones , incendios
pepel #1 pepel
Le echarán morro, y las culpas al Gobierno Central.
sotillo #3 sotillo
#1 Ya lo están diciendo la borregada, además que estos no con 230 muertos en sus costillas dimiten, ahora esperan un poco y que se olvide la cosa, total tienen ganada la siguiente mayoría
Cometeunzullo #2 Cometeunzullo
Que pidan consejo a los valencianos...
