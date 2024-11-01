edición general
Convocan concentración en Granada contra acto no autorizado de Vito Quiles en la UGR

En respuesta, Quiles ha acusado a la UGR de censura ideológica, y asegura que mantendrá la celebración del acto, exigiendo al rector garantizar la libertad de expresión en la institución

#1 Leon_Bocanegra
Menudo filón ha encontrado el subnormal este en las universidades.
K 23
#2 Eukherio
#1 Es lo que tiene la alt-right, que al final siempre van a rebufo de lo que hacen los americanos. Vio que a Kirk le funcionaba y se ha propuesto hacer lo mismo, con la ventaja de que aquí es infinitamente menos probable que le revienten los sesos con un rifle.
K 34
fofito #4 fofito
A mí me parece perfecta la censura ideológica.
En la dictadura no se podía hacer proselitismo de según que idearios que se consideraban contrarios al régimen,en la democracia tampoco se debería de permitir ningún tipo de propaganda e ideología que amenazará ,por poco que fuera,el régimen democrático.

Por lo que a mí respecta, patada y a la puta calle.
K 15
camvalf #5 camvalf
Es que las normas no son para ellos, hacen lo que le sale del nabo, el día que le toque los huevos a un "sin medida" y le patee al cabeza a ese saco de mierda, no lo quiera Monesvol, llorara como el mierda que es.
K 11
pirty #3 pirty
Tendrá que pagar antes, y tampoco quiere, lo quiere por la cara...
K 10
#6 mikasalo
Llamada a la policía y fuera del campus por disturbios y si se pone tonto, denunciado por alteración del orden público. Pero es que este tío todavía puede ser más subnormal?
K 6

