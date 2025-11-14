Contruyendo sobre las ruinas: la rusificación de Mariúpol, manzana a manzana [EN]

Un nuevo apartamento en el complejo Mirapolis ofrece vistas panorámicas de la ciudad. La promotora inmobiliaria destaca el fácil acceso a tiendas y colegios, con coloridas maquetas que muestran familias y cuidados jardines. «Si ha estado pensando en tener su propio apartamento junto al mar», dice, «ahora es la mejor oportunidad para hacer realidad su sueño». Los precios oscilan entre 75 000 y 110 000 euros. La urbanización Mirapolis es solo uno de los muchos "nuevos" complejos residenciales que se están construyendo en Mariúpol.