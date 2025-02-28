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Control de Medios: la Agenda Judía Global
La presencia significativa de figuras judías en los medios más importantes del mundo plantea preguntas válidas sobre cómo se construyen las narrativas y quién decide qué información llega al público.
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judíos
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comunicación
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medios
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#6
Plumboom
La imagen de Israel ha caído estrepitosamente. Antes gracias a la injerencia en esos medios podían controlar la retórica para ponerla de su lado. Asesinatos de palestinos llevan décadas haciéndolo. Solo que antes no salía tanto en los medios. Quizás un día, dos y al tercero quedaba olvidado.
Ahora la cosa ha cambiado. La gente ve este genocidio, racismo y asesinatos directamente en la palma de su mano con los teléfonos móviles. Las redes sociales los muestran y además no olvidan. Son meses…
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#8
luckyy
#6
amén
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#3
Mustela
*
Cuando Encuentro Titulares Con Mayúsculas Aquí Y En El Artículo Por Todas Partes, Además De Ser Algo Tan Norteamericano, Encuentro Que Roza La Irrelevancia Absoluta.
(Edito: por no decir que tiene pinta de haber sido generado por IA, algo que creo ya salió por aquí en otros momentos)
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#5
luckyy
Se empeñan en desligar el judaismo del sionismo como ya ocurrió al desligar el capitalismo del nazismo cuando es intrínseco.
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#2
CharlesBrowson
Ah hamijo! eso no es kosher, si hubieras dicho sobre la secta heretica evangelista ahi si, pero esto cuidadito
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#1
Celsar
Mierdas nazis y antisemitismo de libro, no del de mentira de la basura sionista.
@admin
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#4
Supercinexin
#1
No he detectado ni la más mínima mentira en todo el texto.
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#7
luckyy
#1
lo tuyo suena a censura y a amordazar la verdad
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8
comentarios)
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Ahora la cosa ha cambiado. La gente ve este genocidio, racismo y asesinatos directamente en la palma de su mano con los teléfonos móviles. Las redes sociales los muestran y además no olvidan. Son meses… » ver todo el comentario
(Edito: por no decir que tiene pinta de haber sido generado por IA, algo que creo ya salió por aquí en otros momentos)
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