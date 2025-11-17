Contra el cáncer desde un búnker: Galicia apura su centro de protonterapia

Será el primero en España bajo el paraguas público con tecnología donada por la Fundación Amancio Ortega. Abordará tumores complejos en edades tempranas en búnkeres con toneladas de hormigón, tantas como el peso de la torre Eiffel
| etiquetas: protonterapia , primer , centro , público , galicia , cancer
¿No hubiera sido mejor que el "amigo" Amancio hubiera donado el dinero y se hubiera invertido en otras prioridades más acuciantes mientras se planifica correctamente la compra y el dónde y cuándo instalar las máquinas en cuestión?