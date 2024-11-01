Consumo exige a siete plataformas que eliminen anuncios de alojamientos turísticos ubicados en territorios palestinos ocupados

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha exigido a siete plataformas de alojamientos turísticos que retiren 138 anuncios de propiedades ubicadas en territorios palestinos ocupados por Israel. La cartera que dirige Pablo Bustinduy ha enviado un primer requerimiento a estas multinacionales, que actúan como intermediarias en España, para informarles de que se ha detectado contenido ilícito en sus plataformas. Se trata de anuncios de alojamientos ubicados en territorios palestinos ocupados, cuya publicidad está prohibida