Los conserjes de instituto, al límite: «Nos sentimos muy maltratados»

El conflicto enquistado entre conserjes de instituto y la Dirección General de Función Pública, que depende del Departamento de Presidencia, lleva años arrastrándose y, lejos de resolverse, continúa complicándose cada vez más. Desde hace años, el cuerpo de los denominados subalternos de los centros educativos catalanes, es decir, los conserjes, presiona a la administración, tanto catalana como española, para regularizar y dignificar su situación laboral.