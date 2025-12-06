edición general
El Consell pagará 40 euros a los cazadores por jabalí abatido

El Consell pagará 40 euros por cada ejemplar de jabalí que los cazadores de la Comunitat Valenciana abatan. Esta es la medida estrella del plan de choque para actuar contra el riesgo de peste porcina y la sobrepoblación de estos animales en la región, y que la Generalitat dio a conocer ayer en Castelló. El conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus, tras su reunión con el responsable de Agricultura, Miguel Barrachina, en la Delegación del Consell, ha explicado que será “una ayuda directa por cada animal que cacen y lleven al depósito as

9 comentarios
#2 Afro
Es poco muy poco dinero para estos héroes
Antipalancas21 #7 Antipalancas21
#2 Pagan mas si es un político el abatido. :troll:
#1 Tunguska08Chelyabinsk13
Ya sabía yo que no se iban a poder resistir a copiar la medida de Aragón, con lo que les gusta a estos la caza. Y dar dinero a los correligionarios. En todo caso debería ser en Castellón, en lugar que algo general, rollo "vamos a matar una cuantos jabalíes de forma aleatoria..."
#5 josejon
Menos mal que no es una especie protegida que solo perjudica a pequeños ganaderos y huertos minúsculos de humildes agricultores.
karaskos #9 karaskos
Encima pagando con dinero público a estos psicópatas hdlgp.
#4 endy
"Esta es la medida estrella"

Siempre es más fácil destruir que crear.
Las medida estrella sería otra pero eso requiere trabajar más.
Siguen trabajando fuertemente siguiendo la famosa agenda para cargarse todo el sector primario
Cabre13 #6 Cabre13
#4 ¿Y qué propones tú? ¿Cercar docenas de kilómetros para mantener controlados a un montón de animales salvajes contagiados de una enfermedad y e intentar tratarles uno a uno?
#8 Tunguska08Chelyabinsk13
#6 No hay ninguno contagiado según la consellería. Van a matar aleatoriamente y un pequeño porcentaje, vamos que parece más una medida para decir que hacen algo que otra cosa, y para contentar a sectores afines. Y eso queda claro cuando es una medida para toda la Comunitat, lo mismo para las localizades que hacen frontera con Cataluña, que las que hacen frontera con Murcia, 300 kilometros al sur.
