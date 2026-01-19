Consejo de Paz por placer de Milei: ¿Pondrá Argentina los mil millones de dólares?

Si bien las decisiones se adoptarían por mayoría de votos, un voto por Estado miembro, el borrador aclara que todas las resoluciones estarán sujetas a la aprobación final del presidente del Consejo, cargo que ocupará el propio Trump. Los mandatos estándar durarán tres años, sin embargo, este plazo no se aplicará a los países que aporten más de 1.000 millones de dólares durante el primer año. El alineamiento de Milei con Washington es total, pero no se ha detallado si Argentina desembolsará la cifra mencionada.