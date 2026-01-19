edición general
Consejo de Paz por placer de Milei: ¿Pondrá Argentina los mil millones de dólares?

Si bien las decisiones se adoptarían por mayoría de votos, un voto por Estado miembro, el borrador aclara que todas las resoluciones estarán sujetas a la aprobación final del presidente del Consejo, cargo que ocupará el propio Trump. Los mandatos estándar durarán tres años, sin embargo, este plazo no se aplicará a los países que aporten más de 1.000 millones de dólares durante el primer año. El alineamiento de Milei con Washington es total, pero no se ha detallado si Argentina desembolsará la cifra mencionada.

#2 Pingocho
Por seguir besando el piso por donde camina Trump, lo hará, a costa de hacer más recortes a las clases bajas de su país. Así funciona el cipayismo latinoamericano (y también al otro lado del Atlántico).

Cuando lo haga, ya vendrá cierto meneante a explicarnos cómo ese enorme gasto es coherente con las promesas de Milei en campaña.
6 K 67
Gry #3 Gry
¡Por supuesto!
- Oye Trump, me prestas 1.000 millones?
2 K 58
HeilHynkel #4 HeilHynkel
#3

¡claro que sí! al 20 % de interés, claro. :roll:
1 K 39
#7 UNX
Milei el libertario hará lo que sea necesario para complacer a Trump el intervencionista.
0 K 14
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Demasiadas chapas para Argentina me parece a mi.
0 K 12
reithor #6 reithor
Los pone del prestamo que le hizo usa hace unos meses.
0 K 11

