El consejo municipal de Lancashire, gobernado por el Partido Reformista, planea cerrar residencias de ancianos y centros de día [Ing]

El consejo municipal de Lancashire, dirigido por el Partido Reformista (Reform UK), ha sido acusado de «vender las joyas de la familia» por sus planes de ahorrar 4 millones de libras al año cerrando cinco residencias y cinco centros de día gestionados por el consejo y trasladando a los residentes al sector privado. También se están planteando preguntas sobre un posible conflicto de intereses que involucra al miembro del gabinete de Reform para la asistencia social en Lancashire, quien es propietario de una empresa privada de asistencia junto…

| etiquetas: reform , uk , nigel , farage , privatización , servicios , públicos
JanSmite #1 JanSmite *
Reform UK es el equivalente inglés a Vox. Así que, votantes de Vox, y por extensión, del PP, tomad nota, no digáis después que no sabíais nada, que votasteis a la ultraderecha para que acabara con "los malos", porque, una vez elegidos, "los malos" seréis vosotros, porque la categoría de "malos" incluye a los pobres, a aquellos que están viviendo, que dependen, de servicios públicos.

Ya está pasando en Estados Unidos: gente que voto a Trump para que actuase contra…  media   » ver todo el comentario
devilinside #6 devilinside
#1 Sin problemas, a los voxtontos, perdón voxtantes, no les preocupa, sólo le pasará a los rojosmuertosdehambre
#2 omega7767 *
jaja. Lo más gracioso, son los propios miembros del Reform UK protestando por sus padres/madres afectadas. Gente que sin dudarlo recortan ayudas para otros, a protestan cuando los recortes les toca a ellos. Cínicos y falsos. Que chupen de su propia medicina

si es que hay que partirse con este partido y muy probablemente va a ser el ganador de las próximas elecciones generales.

Hablan únicamente de inmigración, cuando lo que les interesa es privatización
JanSmite #3 JanSmite
#2 Los leopardos comecaras a los que votaron se les están comiendo las caras. No surprise.
#4 concentrado
Total, si no se salvan en ningún sitio....
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Ojo que estos son los que Musk acusa de blandos xD
#7 omega7767
#5 pq el nivel sinvergüenzas en Reino Unido está muy debajo que en EEUU por ahora
