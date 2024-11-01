El Consejo de Derechos Humanos celebrará un debate urgente el 25 de marzo sobre la reciente agresión militar de Irán contra los Estados del Golfo y Jordania [eng]

El debate urgente se celebrará el miércoles 25 de marzo de 2026, a partir de las 9:00 (GMT+1), en el Salón de la Asamblea del Palacio de las Naciones en Ginebra. La reunión está abierta a los medios de comunicación y se transmitirá en directo por webtv.un.org en los seis idiomas oficiales de la ONU. El debate urgente se convoca a raíz de una solicitud oficial presentada el miércoles 18 de marzo de 2026 por Bahréin en nombre del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG) y Jordania. En la solicitud se indica que el grupo...