El Consejo de Derechos Humanos celebrará un debate urgente el 25 de marzo sobre la reciente agresión militar de Irán contra los Estados del Golfo y Jordania [eng]

El debate urgente se celebrará el miércoles 25 de marzo de 2026, a partir de las 9:00 (GMT+1), en el Salón de la Asamblea del Palacio de las Naciones en Ginebra. La reunión está abierta a los medios de comunicación y se transmitirá en directo por webtv.un.org en los seis idiomas oficiales de la ONU. El debate urgente se convoca a raíz de una solicitud oficial presentada el miércoles 18 de marzo de 2026 por Bahréin en nombre del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (CCG) y Jordania. En la solicitud se indica que el grupo...
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( 1 ) Ataque a instalaciones nucleares: Es la mayor temeridad. Bombardear estos centros no es solo un acto de guerra, es un crimen contra la humanidad porque el riesgo de una catástrofe radiológica no entiende de fronteras y amenaza la vida de millones de personas en toda la región.
( 2 ) Bombardeo de Teherán y centros de gobierno: Intentar descabezar a un país mediante el asesinato de sus… » ver todo el comentario