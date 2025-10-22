edición general
El consejero de Salud de Andalucía (PP) compara la desaparición de las mamografías con la venta de entradas de la gira de La Oreja de Van Gogh

La Junta de Andalucía vuelve a faltar a la verdad sobre la crisis de cribados. Este martes mintió y tuvo que rectificar cuando negó la denuncia sobre la desaparición de las mamografías. Trató de desprestigiar a AMAMA, el colectivo que destapó este escándalo, y terminó admitiendo que esas pruebas se esfumaron de sus sistemas informáticos "por un fallo técnico". Este miércoles, Antonio Sanz ha vuelto a mentir, asegurando que los resultados de las pruebas ya están disponibles en el sistema

Mark_ #2 Mark_ *
Si a alguno de estos sinvergüenzas les pasa algo malo fruto de la desesperación, la ira, el miedo o el hastío de cualquiera de las afectadas supongo que me tendrá que dar pena, pero no lo hará.

Incluso lo celebraré.
skaworld #3 skaworld
#2 hombre a ver no perdamos las formas, es indignante pero hay que entender que vivimos en un estado de derecho y los culpables de que La Oreja de Van Gogh sigan de gira tendrán que responder tarde o temprano ante la justicia.
Mark_ #6 Mark_
#3 vale, por ahí si.
angelitoMagno #7 angelitoMagno
La comparación un poco desafortunada, pero vaya, está claro a lo que se refiere, saturación del sistema por un pico de visitas.
Ze7eN #1 Ze7eN
"Lamento evidentemente esa incidencia de caída, pero el día anterior lo tuvo Amazon y miren el concierto de La Oreja de Van Gogh, que había tanta expectación, pues se cayó el sistema también... Esto es una eventualidad, a nosotros en la Junta de Andalucía el sistema se nos ha caído mucha veces"
#4 Khanbaliq
El cojo es un hijodemilputas, que asco le tengo.
#5 malarte
Ellos son así, unos cachondos, psicópatas pero cachondos. No le deseo a nadie, ni siquiera a él, que pase por lo que están pasando muchas mujeres en Andalucía, pero si, la Virgen del Rocio no lo quiera, a este pavo le saliera un bulto en los testículos, imagino que no se molestaría si nos echamos unas risas, ¿no?
Mark_ #8 Mark_
#5 ah pues yo si se lo deseo. Un bulto entre los huevos y el culo, que sea difícil de acceder. Que no se puedan sentar ni mear sin notar algo que crece donde no debe. Que asco me dan.
