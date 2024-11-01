El Congreso vota esta semana a instancias de Podemos si hay que convocar un referéndum para salir de la OTAN

Podemos llevará la próxima semana a votación en el Pleno del Congreso una iniciativa en la que pide la convocatoria de un referéndum sobre la eventual salida de España de la OTAN y así como que se lleve a cabo una reforma constitucional para incluir en la Carta Magna la “renuncia expresa” de nuestro país a “la guerra como instrumento de política internacional”.