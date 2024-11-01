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El Congreso vota esta semana a instancias de Podemos si hay que convocar un referéndum para salir de la OTAN

El Congreso vota esta semana a instancias de Podemos si hay que convocar un referéndum para salir de la OTAN

Podemos llevará la próxima semana a votación en el Pleno del Congreso una iniciativa en la que pide la convocatoria de un referéndum sobre la eventual salida de España de la OTAN y así como que se lleve a cabo una reforma constitucional para incluir en la Carta Magna la “renuncia expresa” de nuestro país a “la guerra como instrumento de política internacional”.

| etiquetas: podemos , congreso , referendum , otan
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9 comentarios
11 1 0 K 151 Congreso
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Los representantes que hemos elegido decidirán que para qué queremos opinar sobre eso. ¬¬
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cocolisto #4 cocolisto
Es algo más que nada y sobre todo,un retrato de cada parlamentario.
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Pertinax #1 Pertinax *
Casito es la palabra.
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sotillo #3 sotillo
#1 Es tan absurdo, con las cosas de primera línea que se podían votar
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Pertinax #5 Pertinax *
#3 En la Vida RealTM miembros de su partido defendieron la construcción de buques de guerra para Arabia Saudí porque la #Realpolitik es cruel cuando afecta a tus conciudadanos.
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Mltfrtk #6 Mltfrtk
Los fascistas están contentos chupando ano de Trump y escroto de Netanyahu.
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perrico #7 perrico
A ver. Salirse de la OTAN por las bravas, sin haberse preparado militarmente y sobre todo diplomáticamente para ello no es ni planteable.
No soy especial fan de la OTAN ni de la guerra, pero salirse de una organización así si previo aviso a tus socios puede crear conflictos diplomáticos graves.
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azathothruna #8 azathothruna
#7 Creo que planean algo tipo independencia de los gabachos, como con napoleon :troll:
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sorrillo #9 sorrillo *
#7 salirse de una organización así si previo aviso a tus socios puede crear conflictos diplomáticos graves.

Últimamente España ha liderado ciertas posiciones políticas, ha sido el primero relevante en nuestro ámbito en posicionarse para luego ver a otros hacer lo mismo.

Si en España se votase un "no" a la OTAN, en un referéndum que con toda seguridad no sería legalmente vinculante, casi ninguno lo es, ese resultado podría bastar para que otros se sumasen a posicionarse en esos términos y organizar una alternativa.
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menéame