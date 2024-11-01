El Congreso vota esta semana a instancias de Podemos si hay que convocar un referéndum para salir de la OTAN

Podemos llevará la próxima semana a votación en el Pleno del Congreso una iniciativa en la que pide la convocatoria de un referéndum sobre la eventual salida de España de la OTAN y así como que se lleve a cabo una reforma constitucional para incluir en la Carta Magna la “renuncia expresa” de nuestro país a “la guerra como instrumento de política internacional”.
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No soy especial fan de la OTAN ni de la guerra, pero salirse de una organización así si previo aviso a tus socios puede crear conflictos diplomáticos graves.
Últimamente España ha liderado ciertas posiciones políticas, ha sido el primero relevante en nuestro ámbito en posicionarse para luego ver a otros hacer lo mismo.
Si en España se votase un "no" a la OTAN, en un referéndum que con toda seguridad no sería legalmente vinculante, casi ninguno lo es, ese resultado podría bastar para que otros se sumasen a posicionarse en esos términos y organizar una alternativa.