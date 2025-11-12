El Congreso fuerza a Renfe a aumentar la indemnización por el retraso del AVE a partir de 2026 y Óscar Puente estudia cómo impedirlo

Renfe tendrá que recuperar a partir del año que viene los términos y cuantías de devolución por el retraso de sus trenes de Alta Velocidad y de Larga Distancia de acuerdo con el compromiso de puntualidad que existía hasta el pasado junio, cuando una modificación la redujo el importe que recuperan los pasajeros por mayores demoras. Así lo ha decidido el Congreso, aprobando hoy una de las enmiendas del Senado a la Ley de Movilidad Sostenible. El Ministerio de Transportes y Renfe ya trabajan en una fórmula jurídica para impedirlo.