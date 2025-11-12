El Congreso fuerza a Renfe a aumentar la indemnización por el retraso del AVE a partir de 2026 y Óscar Puente estudia cómo impedirlo

Renfe tendrá que recuperar a partir del año que viene los términos y cuantías de devolución por el retraso de sus trenes de Alta Velocidad y de Larga Distancia de acuerdo con el compromiso de puntualidad que existía hasta el pasado junio, cuando una modificación la redujo el importe que recuperan los pasajeros por mayores demoras. Así lo ha decidido el Congreso, aprobando hoy una de las enmiendas del Senado a la Ley de Movilidad Sostenible. El Ministerio de Transportes y Renfe ya trabajan en una fórmula jurídica para impedirlo.
| etiquetas: congreso , renfe , indemnización , ave , retraso , óscar puente , transporte
Renfe recortó las indemnizaciones por retraso para adaptarse a las normas laxas de sus competidores (que es el mínimo que exige Europa)
Lo propio es que el Congreso exija a todos por igual
Los muy .... Subieron el retraso admisible hasta las 5 hrs
Y siendo justos, ya que no es un servicio básico si no liberalizado, la norma debería aplicarse a todos los que lo prestan, no solo a uno de ellos.
Creo que todos debemos jugar con las mismas reglas.