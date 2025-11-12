edición general
El Congreso fuerza a Renfe a aumentar la indemnización por el retraso del AVE a partir de 2026 y Óscar Puente estudia cómo impedirlo

Renfe tendrá que recuperar a partir del año que viene los términos y cuantías de devolución por el retraso de sus trenes de Alta Velocidad y de Larga Distancia de acuerdo con el compromiso de puntualidad que existía hasta el pasado junio, cuando una modificación la redujo el importe que recuperan los pasajeros por mayores demoras. Así lo ha decidido el Congreso, aprobando hoy una de las enmiendas del Senado a la Ley de Movilidad Sostenible. El Ministerio de Transportes y Renfe ya trabajan en una fórmula jurídica para impedirlo.

comentarios
jonolulu #5 jonolulu
Pero, pero, pero... ¿no era buena la competencia y eso?

Renfe recortó las indemnizaciones por retraso para adaptarse a las normas laxas de sus competidores (que es el mínimo que exige Europa)

Lo propio es que el Congreso exija a todos por igual
Kasterot #1 Kasterot
A ver si aplican lo mismo a las aerolíneas .
Los muy .... Subieron el retraso admisible hasta las 5 hrs
#4 Frank39
Teniendo en lo sucesivo rango de ley, solo se me ocurre que lo lleven al TC...
#6 Frank39
Una puta dictadura de facto, gobernar pasándose lo que decida el congreso, por el forro de la entrepierna.
litos523 #8 litos523 *
#6 Nadie ha dicho que no se vaya a acatar, lo que se dice es que DENTRO DE LA LEGALIDAD VIGENTE se busquen formulas para derogar o dejar sin efecto esa norma.
Y siendo justos, ya que no es un servicio básico si no liberalizado, la norma debería aplicarse a todos los que lo prestan, no solo a uno de ellos.
CharlesBrowson #2 CharlesBrowson
ya era hora!!!
#3 dclunedo
"Y Oscar Puente estudia como impedirlo". No se ponen ni coloraos..... Los más demócratas de los demócratas se pasan por el forro lo que les diga el congreso. Ah que es un congreso facha, entonces nada..... bien, nada más que comentar, sigan.......
#7 josejav
Si la competencia retrasa a propósito los trenes, renfe quiebra.
Creo que todos debemos jugar con las mismas reglas.
Mildranx #9 Mildranx
#7 si la competencia retrasa esos trenes son ellos los que tienen q asumir los costes.
