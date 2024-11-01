edición general
El congreso de Brasil aprueba la exención de impuestos a clase media

El ejecutivo propuso ese alivio el año pasado y alarmó a los mercados provocando incluso una devaluación histórica del real. El texto aprobado por los diputados amplía la franja de exención del impuesto sobre la renta (IRPF) a quienes reciben ingresos de hasta 5.000 reales al mes (938 dólares). Actualmente, están eximidos quienes ganan hasta 3.000 reales. El gobierno calcula que unos 16 millones de brasileños no tendrán que pagar este impuesto en 2026 si la propuesta se convierte en ley.

Comentarios destacados:    
Ovlak #1 Ovlak
Junto con un incremento a los que ganan más de 50.000 que ahora pagan un 2,5% :shit:
2 K 35
Torrezzno #9 Torrezzno
Menudos fachas
0 K 20
mis_cojones_en_bata #11 mis_cojones_en_bata
#10 lo que yo decía, cuando te suben el sueldo, ganas más :->

No entro a valorar si la abuela fuma :shit:
0 K 15
Ludovicio #13 Ludovicio
Si vives de un sueldo no eres clase media.
0 K 12
Alakrán_ #12 Alakrán_
Ser clase media es ganar 900 dólares al mes...
Así la gente se cree lo que se cree.
0 K 11
Quienmesalvara #2 Quienmesalvara
La gente, por primera vez en su vida, va a desear que no le suban el sueldo. Los empresarios aplauden la medida.
4 K -1
mis_cojones_en_bata #3 mis_cojones_en_bata *
#2 siempre que te suben el sueldo, ganas más.

Otra cosa es los que se lo creen porque suspendieron matemáticas en primaria y no saben lo que es un impuesto progresivo por tramos.

Y por lo que veo, ganar 938 $ (entiendo que al mes) en Brasil es ser clase media o_o
11 K 126
ElBeaver #5 ElBeaver
#3 El salario mínimo anual es de 1,400 dólares.
0 K 7
#10 EISev
#3 siempre que te suben el sueldo, ganas más

Y siempre que ganas más tienes más renta disponible excepto cuando pierdes derecho a ayudas o subvenciones ligadas a la renta

Por ejemplo ganas 20000 brutos 18000 netos. y tienes una ayuda al alquiler de 100 € al mes

Si te suben 1000€ al mes y ganas 21000 brutos 18800 netos pero pierdes el derecho a la ayuda estás peor que al principio en renta disponible, aunque ganas más en bruto y en neto.
0 K 15
#4 uruK
#2 Esas cosas van por tramos, me figuro que también en Brasil, si ganan más de 5000, los primeros 5000 seguirán sin tributar y empezarán a partir de lo que exceda.
3 K 33
ElBeaver #7 ElBeaver
#4 En Brasil solo existen dos clases: los ricos y los pobres. La clase media es mínima.
0 K 7
#6 tromperri
#2 y este es el nivel… otro que no sabe/entiende cómo funcionan los tramos.
No falla, todo el que ladra contra los impuestos suele no tener ni idea de cómo funcionan.
2 K 21
#8 Marisadoro
#2 El proyecto plantea elevar los tributos a quienes ganan más de 50.000 reales mensuales (9.380 dólares).
Las 140.000 personas que conforman este grupo actualmente pagan en promedio 2,5% de IRPF. El incremento será progresivo, hasta alcanzar el 10%.

Deseando entrar en ese grupo.
2 K 35

