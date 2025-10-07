El Congreso aplaza a mañana la votación sobre el embargo de armas tras las quejas de Israel por el aniversario del 7-O

El Congreso aplaza finalmente a este miércoles la votación del decreto para el embargo de armas a Israel después de que la embajada israelí lamentara la coincidencia de esta sanción con el segundo aniversario del atentado de Hamás el 7 de octubre de 2023, que se saldó con casi 1.200 víctimas. No obstante, el debate de la iniciativa se mantiene en el orden del día de este martes.