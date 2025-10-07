edición general
El Congreso aplaza a mañana la votación sobre el embargo de armas tras las quejas de Israel por el aniversario del 7-O

El Congreso aplaza finalmente a este miércoles la votación del decreto para el embargo de armas a Israel después de que la embajada israelí lamentara la coincidencia de esta sanción con el segundo aniversario del atentado de Hamás el 7 de octubre de 2023, que se saldó con casi 1.200 víctimas. No obstante, el debate de la iniciativa se mantiene en el orden del día de este martes.

A.more
Le podían ir dando a los genocidas. Sufrieron un atentado en el que su ejercito mató a muchos israelís. Y ellos han masacrado un pueblo entero. Ya no tienen razón. Nunca mas la tendrán. Son asesinos. Sus líderes y los que les apoyan. La mayoría de Israel. No han matado a los que a ellos les parezca bien llamar terroristas. Han masacrado niños, mujeres, inocentes,. Han destruido hospitales, han matado de hambre. Han matado más de doscientos periodistas, miembros de ongs, han matado por hambre, por sed.
Son peores que a los que ellos llaman terroristas. No merecen ningún crédito. Sólo odio
Andreham
JAJAJA

"USA exige a Cataluña que cambie de día la Diada."
#7 Tensk
#4 Tal cual, una propuesta para no hacerle casito a Israel y le hacen casito antes de votarla. Es que te tienes que reír.
Urasandi
Mira que coincidir con el inicio de un genocidio...
reivaj01
#1 De todas formas, lo importante es que todo está en orden e Israel dirige a nuestro poder ejecutivo gracias a dios jeová y al facherío patrio.
alcama
Normal. Hasta en el congreso se han dado cuenta
#6 Jodere
Mas bien es por que Podemos habia confirmado que votaría en contra.
