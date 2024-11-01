Congresistas de EE.UU. califican de ilegal ataque de Trump contra Irán

Legisladores del Partido Demócrata expresaron este sábado un enérgico rechazo a la participación de Estados Unidos en la ofensiva militar contra Irán. La operación, ejecutada en conjunto con Israel, ha sido catalogada como «ilegal e inconstitucional», al no contar con el aval del Capitolio y violar los procedimientos establecidos para el uso de la fuerza militar.El senador Edward J. Markey denunció que las acciones de Donald Trump elevan el riesgo de una guerra regional a gran escala, poniendo en peligro tanto a