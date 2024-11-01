edición general
5 meneos
4 clics
Congresistas de EE.UU. califican de ilegal ataque de Trump contra Irán

Congresistas de EE.UU. califican de ilegal ataque de Trump contra Irán

Legisladores del Partido Demócrata expresaron este sábado un enérgico rechazo a la participación de Estados Unidos en la ofensiva militar contra Irán. La operación, ejecutada en conjunto con Israel, ha sido catalogada como «ilegal e inconstitucional», al no contar con el aval del Capitolio y violar los procedimientos establecidos para el uso de la fuerza militar.El senador Edward J. Markey denunció que las acciones de Donald Trump elevan el riesgo de una guerra regional a gran escala, poniendo en peligro tanto a

| etiquetas: congresistas , ee.uu. , irán , ilegal , inconstitucional
5 0 0 K 60 actualidad
2 comentarios
5 0 0 K 60 actualidad
Lamantua #1 Lamantua
Como si la naranja loca hiciera algo legal.
0 K 8
ElenaCoures1 #2 ElenaCoures1
Tienen razón
Habrá que empapelarle por esto junto con el resto de sus crímenes cuando llegue el momento
0 K 7

menéame