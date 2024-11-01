edición general
La congresista Becca Balint carga contra Bondi por sus comentarios sobre el antisemitismo: "¡Hablar de antisemitismo a una mujer que perdió a su abuelo en el Holocausto! ¿En serio?" [ENG]  

Tras las preguntas sobre la investigación de Jeffrey Epstein, la congresista Becca Balint, demócrata por Vermont, se mostró ofendida por unos comentarios de la fiscal general Pam Bondi en los que decía que no apoyaba una medida legislativa contra el antisemitismo. Balint arremetió contra la fiscal general y le dijo que había perdido a su abuelo en el Holocausto.

Grahml
Esta parte es muy buena {0x1f602} :

Balint: «¡Esto no es un juego, secretaria!»

Bondi: «Soy la fiscal general.»

Balint: «Mis disculpas. Nadie lo diría.»
