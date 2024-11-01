Confundir a ‘Pocahontas’ con hindúes de la India: el curioso error de empleados del Gibraltar International Bank

Hay errores que son tan sorprendentes que uno no sabe si reír o preocuparse. Esta semana, el Gibraltar International Bank ha tenido que pedir disculpas tras un desliz monumental: en una celebración con temática india, varios empleados decidieron vestirse… ¡de nativos americanos! Sí, plumas, trajes de Pocahontas y todo el repertorio. El hecho, que se hizo viral en redes sociales, ha generado un revuelo que va mucho más allá de lo anecdótico. El propio director del banco, Peter Horton, ha pedido disculpas públicas y ha reconocido que las...