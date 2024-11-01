edición general
6 meneos
47 clics
Confundir a ‘Pocahontas’ con hindúes de la India: el curioso error de empleados del Gibraltar International Bank

Confundir a ‘Pocahontas’ con hindúes de la India: el curioso error de empleados del Gibraltar International Bank

Hay errores que son tan sorprendentes que uno no sabe si reír o preocuparse. Esta semana, el Gibraltar International Bank ha tenido que pedir disculpas tras un desliz monumental: en una celebración con temática india, varios empleados decidieron vestirse… ¡de nativos americanos! Sí, plumas, trajes de Pocahontas y todo el repertorio. El hecho, que se hizo viral en redes sociales, ha generado un revuelo que va mucho más allá de lo anecdótico. El propio director del banco, Peter Horton, ha pedido disculpas públicas y ha reconocido que las...

| etiquetas: pocahontas , gibraltar , india , hindues
5 1 0 K 77 actualidad
6 comentarios
5 1 0 K 77 actualidad
vviccio #1 vviccio
Instagram y Tik Tok producen deterioro neuronal.
1 K 24
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Banqueros y payasos, esos son los de ese banco. ademas incultos.
0 K 20
#6 soberao
Se ve que están saturados con la "carga de trabajo" que tienen en ese banco... No dan abasto con tanto trabajo.
0 K 13
Jakeukalane #2 Jakeukalane
Reciben educación anglo así que son igual de ignorantes.
0 K 11
EvilPreacher #3 EvilPreacher *
Colón se equivoca y todo Ok, pero si lo hacen los del Gibraltar International Bank, se aplica otra vara de medir {0x1f61c}
0 K 11
SMaSeR #5 SMaSeR
Eh!, mañana venid con un traje tradicional indio .... xD
0 K 7

menéame