Confirman la condena a un periodista que siendo cargo del PP de Mazón publicó un bulo sobre la vacunación de un docente

La Audiencia de Valencia concluye que 'esdiario' presentó “ante la opinión pública como más antisocial y reprobable” a un profesor acusado falsamente por el PP de la Pobla de Vallbona de saltarse el turno de vacunación y le condena a pagar 4.000 euros de indemnización a la víctima y las costas del proceso.
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Antonio Machado ya lo dijo hace 114 años
Condenado un periodista que siendo cargo del PP de Mazón publicó un bulo sobre la vacunación de un profesor (nov2024)
www.meneame.net/story/condenado-periodista-siendo-cargo-pp-mazon-publi
El PP creó el bulo sobre la vacunación de un profesor por el que ha sido condenado un periodista de la dirección de Mazón (sep2024)
www.eldiario.es/comunitat-valenciana/pp-creo-bulo-vacunacion-profesor-