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Confirman la condena a un periodista que siendo cargo del PP de Mazón publicó un bulo sobre la vacunación de un docente

Confirman la condena a un periodista que siendo cargo del PP de Mazón publicó un bulo sobre la vacunación de un docente

La Audiencia de Valencia concluye que 'esdiario' presentó “ante la opinión pública como más antisocial y reprobable” a un profesor acusado falsamente por el PP de la Pobla de Vallbona de saltarse el turno de vacunación y le condena a pagar 4.000 euros de indemnización a la víctima y las costas del proceso.

| etiquetas: pp , compromís , esdiario , pobla de vallbona , enrique martínez olmos
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5 comentarios
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#2 CuiProdestHocBellum
No hay gobierno del PP-VOX, ni periódico afín, que no esté repleto de mentirosos, corruptos e inútiles. Y eso es lo que votan los españolitos... Mare mia. :palm:
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autonomator #3 autonomator
#2 "En España, de cada diez cabezas, nueve embisten y una piensa".
Antonio Machado ya lo dijo hace 114 años
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sleep_timer #5 sleep_timer
#2 Eso es porque el número de personas inteligentes es menor que el número de gilipollas.
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Thornton #4 Thornton
Estoy refrescando contínuamente las páginas de ABC, La Razón, El Mundo, El Español y Okdiario para ver como publican la noticia destacada con grandes titulares. :roll:
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senfet #1 senfet
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menéame