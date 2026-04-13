Se confirma el giro a la derecha en Perú: López Aliaga y Fujimori pasan a la segunda vuelta

El candidato ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular), empresario y exalcalde de Lima, encabeza el escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú cuando se han contabilizado el 25,11 % de los sufragios, un resultado influenciado por los votos de la capital y otros centros urbanos, que son los primeros en registrarse.
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Así que no hay nada seguro aún de quién es el segundo que pasa a segunda vuelta.
No hay más que ver las elecciones en Hungría. La izquierda está desaparecida
Ya me lo comentó mi mujer ayer: cuando cayó el muro de Berlín, de qué parte a qué parte huía la gente???
No, no lo es.
No hay más que ver las elecciones en Hungría. La izquierda está desaparecida
Eso no es nuevo y se explica con su historia y con la retirada estratégica de ciertos partidos para favorecer echar a Orbán. Y por supuesto un ejemplo (nn Hungría la izquierda está desaparecida) no valida tu hipótesis (el proceso de derechización es inevitable).
Ya me lo comentó mi mujer ayer: cuando cayó el muro de Berlín, de qué parte a qué parte huía la gente???
La lógica no es lo tuyo (o lo de tu mujer). ¿De dónde huían cuando cayó el Tercer Reich?
No dicen eso los resultados de las elecciones en casi todos los países del mundo.
Eso no es nuevo y se explica con su historia y con la retirada estratégica de ciertos partidos para favorecer echar a Orbán.
No parece que tenga mucha lógica ese razonamiento. Tú ves a Podemos o Sumar no presentándose para que el PP gane a Vox???
¿De dónde huían cuando cayó el Tercer Reich?
Después de una guerra que arrasó Alemania. Menuda comparación
Detrás de ellos se sitúan el cómico derechista Carlos Álvarez (País Para Todos) con un 8,99 %, el empresario Ricardo Belmont (Obras), con 8,84 %;… » ver todo el comentario
No tiene nada que ver con el desencanto de los ideales progesistas y sociales.