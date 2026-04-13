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Se confirma el giro a la derecha en Perú: López Aliaga y Fujimori pasan a la segunda vuelta

El candidato ultraconservador Rafael López Aliaga (Renovación Popular), empresario y exalcalde de Lima, encabeza el escrutinio de las elecciones presidenciales de Perú cuando se han contabilizado el 25,11 % de los sufragios, un resultado influenciado por los votos de la capital y otros centros urbanos, que son los primeros en registrarse.

| etiquetas: elecciones , perú , lópez aliaga , fujimori
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15 comentarios
3 1 2 K 18 politica
Duke00 #2 Duke00 *
Llevan contado menos de la mitad aún. Falta contar sobre todo en el interior del país y fuera de la capital López Aliaga tiene menos porcentaje.

Así que no hay nada seguro aún de quién es el segundo que pasa a segunda vuelta.
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#7 Marisadoro
#2 Llama la atención el "Se confirma" con el 25,1% escrutado.
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Connect #1 Connect
Unos van a la derecha y otros a la izquierda. Y luego lo probable es que vuelvan al bando contrario cíclicamente. Lo habitual en las democracias. No hay país prácticamente que haya ido de una banda a la otra. Excepto en Estados Unidos, que aquello es una especia de dictadura disfrazada donde dos partidos de derechas se disputan el trono cada cuatro años. Uno más radical que el otro, pero con ideas similares al fin y al cabo.
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JohnSecada #3 JohnSecada
#1 la gente es tonta n.0 edition
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JohnSecada #4 JohnSecada *
#1 yo creo que el proceso de derechización de las democracias es inevitable, en todos los países va a haber una derecha moderada y una derecha más radical, y una izquierda en clara recesión.

No hay más que ver las elecciones en Hungría. La izquierda está desaparecida

Ya me lo comentó mi mujer ayer: cuando cayó el muro de Berlín, de qué parte a qué parte huía la gente???
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Duke00 #5 Duke00 *
#4 La izquierda está desaparecida en Hungría porque no se presentaron varios partidos de izquierdas para poder echar a Orbán. Estás elecciones eran entre democracia y fascismo, ya las siguientes espero puedan ser ya unas elecciones más normales.
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JohnSecada #6 JohnSecada
#5 para hacer el ridículo, mejor no presentarse, estoy de acuerdo
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Duke00 #8 Duke00
#6 No has entendido nada.
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JohnSecada #9 JohnSecada
#8 ni tú quieres ver nada. La izquierda en Hungría es prácticamente residual desde hace mucho
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shinjikari #12 shinjikari *
#4 yo creo que el proceso de derechización de las democracias es inevitable

No, no lo es.

No hay más que ver las elecciones en Hungría. La izquierda está desaparecida

Eso no es nuevo y se explica con su historia y con la retirada estratégica de ciertos partidos para favorecer echar a Orbán. Y por supuesto un ejemplo (nn Hungría la izquierda está desaparecida) no valida tu hipótesis (el proceso de derechización es inevitable).

Ya me lo comentó mi mujer ayer: cuando cayó el muro de Berlín, de qué parte a qué parte huía la gente???

:palm: La lógica no es lo tuyo (o lo de tu mujer). ¿De dónde huían cuando cayó el Tercer Reich? {0x1f609}
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JohnSecada #13 JohnSecada
#12 No, no lo es.

No dicen eso los resultados de las elecciones en casi todos los países del mundo.

Eso no es nuevo y se explica con su historia y con la retirada estratégica de ciertos partidos para favorecer echar a Orbán.

No parece que tenga mucha lógica ese razonamiento. Tú ves a Podemos o Sumar no presentándose para que el PP gane a Vox???

¿De dónde huían cuando cayó el Tercer Reich?

Después de una guerra que arrasó Alemania. Menuda comparación
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sotillo #14 sotillo
#4 Ahora se vienen para España
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JuanCarVen #15 JuanCarVen
#4 Entonces somos los menos inteligentes de la UE, aquí tras el franquismo se ha votado a sus herederos. Entre democristianos y comunistas hay un espacio político muy amplio.
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#10 Eukherio *
#1 López Aliaga cosecha el 19,44 % de los votos válidos, seguido por la candidata derechista Keiko Fujimori (Fuerza Popular), con el 17,24 %; y el centrista Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno), que es tercero con un 15,20 %, de acuerdo a la plataforma de resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Detrás de ellos se sitúan el cómico derechista Carlos Álvarez (País Para Todos) con un 8,99 %, el empresario Ricardo Belmont (Obras), con 8,84 %;…   » ver todo el comentario
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aupaatu #11 aupaatu
La idea de que los dueños medios de comunicación perderían poder político con internet y la libertad de información de los ciudadanos en las redes ,se ha ido al garete gracias a los milmiñonarios que las controlan.
No tiene nada que ver con el desencanto de los ideales progesistas y sociales.
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menéame