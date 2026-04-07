La confianza en ciberseguridad se desploma: 95% de las empresas duda de sus proveedores

La falta de transparencia verificable debilita la toma de decisiones en ciberseguridad, según una investigación respaldada por Sophos. Un estudio global basado en la opinión de 5.000 organizaciones de 17 países revela que la confianza en los proveedores de ciberseguridad es frágil y difícil de medir, lo que afecta directamente el manejo del riesgo y los procesos de decisión tanto a nivel operativo como en los consejos directivos.