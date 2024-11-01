edición general
La conexión de la AECC con el PP que explica su silencio con la crisis de cribados de Moreno Bonilla

La conexión de la AECC con el PP que explica su silencio con la crisis de cribados de Moreno Bonilla

La oposición señala que "no es casualidad" que el presidente andaluz haya elegido esta organización para su primera reunión tras la crisis. Jesús Maza, dirigente de AECC fue coordinador de la campaña electoral de Juan Ignacio Zoido y gerente de las Empresas Municipales del Ayuntamiento durante los años de alcaldía de Zoido (2011-2015). Las declaraciones de Maza sobre esta crisis han sido escasas, ya que se ha limitado a trasladar "cierto grado de preocupación" por las demoras.

pitercio #1 pitercio
Otros que van a perder pasta por arrimarse al crimen. Apostando su negocio a que al final triunfen los pepes.
0 K 12
sat #2 sat
¿Hay algún rincón a donde no lleguen los tentáculos mafiosos del PP? (pregunta seria)
0 K 12
riz #5 riz
#2 No (respuesta seria)
0 K 12
Antipalancas21 #3 Antipalancas21
El PP es el partido de los ladrones, ahora amplia su gama dedicándose también a dejar morir gente con su desidia y privatización con tal de llevarse su mordida.
0 K 10
Sandilo #4 Sandilo
No existe ninguna crisis de cribado.

PSOE creó un sistema defectuoso de comunicación donde no se informaba a las pacientes hasta no tener la prueba un 100% de seguridad en el diagnóstico y eso se ha corregido ahora.

No ha más.
0 K 6
wata #6 wata
#4 Te pagan?
0 K 14

