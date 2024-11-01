La conexión de la AECC con el PP que explica su silencio con la crisis de cribados de Moreno Bonilla

La oposición señala que "no es casualidad" que el presidente andaluz haya elegido esta organización para su primera reunión tras la crisis. Jesús Maza, dirigente de AECC fue coordinador de la campaña electoral de Juan Ignacio Zoido y gerente de las Empresas Municipales del Ayuntamiento durante los años de alcaldía de Zoido (2011-2015). Las declaraciones de Maza sobre esta crisis han sido escasas, ya que se ha limitado a trasladar "cierto grado de preocupación" por las demoras.