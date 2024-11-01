edición general
Un conductor chino trucó su coche para que circulara solo mientras él dormía una borrachera

La Corte Suprema Popular de China ha tenido que salir a aclarar lo que podía parecer ya evidente: un conductor no puede delegar en un coche con nivel 2 de autonomía todas sus acciones. Mucho menos si ese conductor viaja borracho y en el asiento del copiloto, dejando completamente vacío el asiento del conductor.

| etiquetas: china , alcohol , conducción autónoma
Gry #1 Gry
Nos ha tocado la peor generación, a mí abuelo le llevaba el burro a casa cuando estaba borracho, cuando mi padre era joven la policía tenía cosas más entretenidas que hacer que controles de alcoholemia y a mí hijo, cuando tenga edad de salir por ahí, le traerá el coche solo a dormirla a casa
#3 capitan.meneito
#1 cuántos caminos habremos aprendido conduciendo de vuelta de la disco para no toparnos con el control.
Visto ahora con perspectiva está mal, jejee.
#5 wendigo
#1 Te ha faltado la generación de en medio.... esa que te despiertas en casa y solo te acuerdas que saliste del bar :troll:

Saludos
azathothruna #6 azathothruna
#1 Para eso esta Uber, taxi, o directamente dormir en el parque
#8 Pixmac
Un poco exagerado el artículo. El coche tiene control de Nivel 2 y el sistema funcionó bien. El conductor intentó engañar al coche pero duró poco tiempo, que el coche se paró al no recibir las confirmaciones del piloto. El coche puede funcionar por sí mismo pero si no nota que el conductor está "al quite" termina por pararse a los dos minutos de no actuar sobre los avisos del coche y es lo que pasó. Al conductor no le pillaron "durmiento la mona" en su casa, que el coche se paró en la ruta a su casa y por eso le pillaron.

El "truco" le sirvió de poco.
azathothruna #2 azathothruna
Mientras las cortes en el bloque colonizador
Es "legal" el genocidio palestino, y llamar genocidas a los zionistas esta mal :shit: :wall:
yopasabaporaqui #7 yopasabaporaqui
#2 Y qué tiene que ver eso con la siembra de la remolacha, a ver.
