Un conductor chino trucó su coche para que circulara solo mientras él dormía una borrachera

La Corte Suprema Popular de China ha tenido que salir a aclarar lo que podía parecer ya evidente: un conductor no puede delegar en un coche con nivel 2 de autonomía todas sus acciones. Mucho menos si ese conductor viaja borracho y en el asiento del copiloto, dejando completamente vacío el asiento del conductor.
| etiquetas: china , alcohol , conducción autónoma
Visto ahora con perspectiva está mal, jejee.
Saludos
El "truco" le sirvió de poco.
