edición general
9 meneos
28 clics
Condenan a cinco meses de cárcel al alpinista austríaco Thomas Plamberger por dejar morir a su pareja en la montaña

Condenan a cinco meses de cárcel al alpinista austríaco Thomas Plamberger por dejar morir a su pareja en la montaña

Tras 13 horas de interrogatorios al acusado y los testimonios de hasta 15 personas, Thomas Plamberger ha sido condenado a pena condicional de cinco meses de cárcel al ser declarado culpable de homicidio imprudente grave después de haber dejado morir congelada y exhausta en la montaña a su pareja, Kerstin Gurtner, durante su subida al Grossglockner en enero de 2025. Además, ha sido condenado a pagar una multa de 9.600 euros. Relacionada: www.meneame.net/story/alpinista-va-montana-novia-deja-alli-cuando-cond

| etiquetas: plamberger , grossglockner , escalada , congelamiento , culpable , imprudencia
9 0 1 K 82 actualidad
4 comentarios
9 0 1 K 82 actualidad
Chinchorro #1 Chinchorro
Pobre hombre. Encima de que se negó a pedir auxilio cuando bajó de la montaña (por no molestar, seguro), que no se le pasó por la cabeza dejarle el saco de dormir de emergencia que llevaba (se despistaría el chico) y que, sabiendo las circunstancias meteorológicas no le dijo a la churri de llevar ropa térmica en condiciones, para no molestarla o para que no fuera incómoda, encima, se tiene que comer cinco meses de cárcel.

Injusticia.
2 K 29
#2 XXguiriXX
#1 Parece el típico tarado que adrede haría cosas así para que alguien supere sus límites, salga de su zona de comfort, etc.
0 K 11
#3 ldoes *
#1 Y para rematar el asunto, 5 mesazos en la cárcel. Pobre hombre.
0 K 7
Atusateelpelo #4 Atusateelpelo
Suena rarote y, ademas, era la 2ª vez que hacia lo mismo (tambien a otra ex pero que a diferencia de esta si sobrevivio)
1 K 28

menéame