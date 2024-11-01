Condenan a cinco meses de cárcel al alpinista austríaco Thomas Plamberger por dejar morir a su pareja en la montaña

Tras 13 horas de interrogatorios al acusado y los testimonios de hasta 15 personas, Thomas Plamberger ha sido condenado a pena condicional de cinco meses de cárcel al ser declarado culpable de homicidio imprudente grave después de haber dejado morir congelada y exhausta en la montaña a su pareja, Kerstin Gurtner, durante su subida al Grossglockner en enero de 2025. Además, ha sido condenado a pagar una multa de 9.600 euros. Relacionada: www.meneame.net/story/alpinista-va-montana-novia-deja-alli-cuando-cond
Injusticia.