Condenados a vivir en una habitación

Condenados a vivir en una habitación  

Un enorme agujero negro de la vivienda se está tragando las rentas de los españoles y las políticas sociales. Como señala el Consejo Económico y Social, estamos pasando de la precariedad laboral a la precariedad habitacional. La crisis de la vivienda está transformando de tal forma nuestra forma de vivir que cada vez hay más población que se ve obligada a compartir piso ya que comprar o alquilar piso es misión imposible para una gran mayoría y el precio de las habitaciones ya alcanza los mil euros en ciudades como Barcelona y Madrid.

#3 BoosterFelix
Si queréis resolver los problemas económicos de este Reino, lo único que tenéis que hacer es uniros a los Borbones en la celebración del medio siglo de monarquía el próximo 21 de noviembre. Todo lo que tenéis que hacer en esa fecha es, como os decía Pablo Casado, gritar: "¡Viva el Rey!"
#1 BoosterFelix
¿¿ "Condenados" ??

No sé, yo a esta noticia le noto cierto tufillo aporofóbico, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también implicando indirectamente que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, lo cual es aporofobia, y por tanto está…   » ver todo el comentario
#2 BoosterFelix
#1 No tiene ningún sentido técnico cuestionar un sistema que es lo mejor que sus individuos pueden construir.

Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos…   » ver todo el comentario
