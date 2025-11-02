Condenados a vivir en una habitación  

Un enorme agujero negro de la vivienda se está tragando las rentas de los españoles y las políticas sociales. Como señala el Consejo Económico y Social, estamos pasando de la precariedad laboral a la precariedad habitacional. La crisis de la vivienda está transformando de tal forma nuestra forma de vivir que cada vez hay más población que se ve obligada a compartir piso ya que comprar o alquilar piso es misión imposible para una gran mayoría y el precio de las habitaciones ya alcanza los mil euros en ciudades como Barcelona y Madrid.
| etiquetas: condenados , habitación , vivienda , capitalismo
No sé, yo a esta noticia le noto cierto tufillo aporofóbico, si nos atenemos a los altos estándares éticos e intelectuales de Menéame, y del capitalismo y la monarquía, porque al implicar indirectamente que la pobreza o la precariedad son cosas malas o negativas de manera objetiva (es decir, para todo el mundo), está también implicando indirectamente que no está bien hacer nacer a los hijos en la pobreza o la precariedad, lo cual es aporofobia, y por tanto está… » ver todo el comentario
Tened también en cuenta que si no hubiera pobreza, adultos pobres ni niños pobres, entonces solo habría no-pobreza, adultos no-pobres y niños no-pobres, lo cual sería eugenesia, además de aporofobia, y no podemos ser eugenésicos ni aporofóbicos, porque es políticamente incorrecto. La pobreza también es necesaria para que haya justicia, equilibrio, equidistancia y diversidad. Debemos… » ver todo el comentario