Condenados a vivir en una habitación  

Un enorme agujero negro de la vivienda se está tragando las rentas de los españoles y las políticas sociales. Como señala el Consejo Económico y Social, estamos pasando de la precariedad laboral a la precariedad habitacional. La crisis de la vivienda está transformando de tal forma nuestra forma de vivir que cada vez hay más población que se ve obligada a compartir piso ya que comprar o alquilar piso es misión imposible para una gran mayoría y el precio de las habitaciones ya alcanza los mil euros en ciudades como Barcelona y Madrid.