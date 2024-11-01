edición general
Condenado un vecino del Baztan por un delito de odio: «No contratéis marroquís», pidió por email a varias empresas

El procesado enviaba correos electrónicos pidiendo que se diera empleo a personas nacionales

Javi_Pina #1 Javi_Pina *
Osea que decir públicamente que se los quiere echar del país no es delito de odio pero decir que se priorice contratar nacionales si.

P.D. Aporrear a un homosexual al grito de maricon de mierda tampoco es delito de odio según los jueces.
Flogisto #4 Flogisto *
#1 "El condenado conminaba a las entidades a contratar exclusivamente a ciudadanos nacionales y a sustituir a los inmigrantes de sus plantillas, especificando explícitamente que «no debía contratarse a personas 'marroquís'»".

¿Lo de priorizar nacionales donde lo pone?
arturios #2 arturios
¿Murísimo de pago?
kastanedowski #3 kastanedowski *
Enlace al Poder Judicial:

www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc

No tocará la carcel, su error no fué incitar la contratacion de nacionales sino especifica que nacionalidad no...
