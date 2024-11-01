·
8
meneos
47
clics
Condenado un vecino del Baztan por un delito de odio: «No contratéis marroquís», pidió por email a varias empresas
El procesado enviaba correos electrónicos pidiendo que se diera empleo a personas nacionales
|
etiquetas
:
condena
,
delito de odio
,
baztan
,
marroquíes
7
1
4
K
42
actualidad
4 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Javi_Pina
*
Osea que decir públicamente que se los quiere echar del país no es delito de odio pero decir que se priorice contratar nacionales si.
P.D. Aporrear a un homosexual al grito de maricon de mierda tampoco es delito de odio según los jueces.
5
K
46
#4
Flogisto
*
#1
"El condenado conminaba a las entidades a contratar
exclusivamente
a ciudadanos nacionales y a
sustituir
a los inmigrantes de sus plantillas,
especificando explícitamente que «no debía contratarse a personas 'marroquís'»
".
¿Lo de priorizar nacionales donde lo pone?
0
K
10
#2
arturios
¿Murísimo de pago?
2
K
30
#3
kastanedowski
*
Enlace al Poder Judicial:
www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc
No tocará la carcel, su error no fué incitar la contratacion de nacionales sino especifica que nacionalidad no...
1
K
10
Ver toda la conversación (
4
comentarios)
