Reino Unido: condenado por grabar un encuentro íntimo con smart glasses sin consentimiento

Los hechos se remontan a una cita acordada a través de una aplicación de contactos. Tras conocerse, David Williams y la mujer mantuvieron una relación sexual consensuada en el The Park Royal Hotel. Lo que la víctima desconocía era que el hombre estaba grabando el encuentro con unas gafas inteligentes, sin informarla ni solicitar autorización expresa. El acusado evitó la pena de prisión y fue sancionado con una multa de 920€.
| etiquetas: reino unido , gafas inteligentes , grabación , no consentida