edición general
2 meneos
16 clics

Condenado a casi cuatro años de cárcel un funcionario de una oficina del DNI que se apoderó de 13.300 €

El trabajador, destinado en la oficina de expedición, reconoció que hizo suyas estas cantidades cobradas en casi un millar de operaciones

| etiquetas: condena , funcionario , oficina , dni , pasaporte
2 0 1 K 23 actualidad
2 comentarios
2 0 1 K 23 actualidad
taSanás #1 taSanás
13.000 euros y más de mil operaciones, vaya control! (Y esas son las que han podido probar…)
0 K 8
#2 Quillotro
#1 Pues a 12 euros la operación, durante casi un año hasta que lo pillaron, sale a cuatro o cinco operaciones al día...
0 K 19

menéame