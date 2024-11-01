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Condenado un camarero de Benidorm a 6 meses de cárcel por humillar y agredir a dos clientes: "Ya se van los mariquitas"
La Audiencia de Alicante le ha condenado a seis meses de prisión y a pagar una multa de 1.080 euros por menospreciarlos por su orientación sexual y por agredir a uno de ellos.
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#4
Alakrán_
#0
Les tenía que haber dicho "Pollaheridas" y asunto resuelto.
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#5
volandero
#4
Ni que estuviera hablando contigo.
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#6
Alakrán_
#5
Se ve que estaban hablando contigo.
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#3
Pitchford
A continuación, ya en la puerta del establecimiento, le propinó un fuerte puñetazo a una de las víctimas, que cayó al suelo, donde continuó dándole patadas. El otro perjudicado trató de mediar para que parara la agresión y entonces el camarero le dio un cabezazo en la sien. Ambas víctimas necesitaron asistencia sanitaria tras la agresión.
¿Indemnización a las víctimas no ha dictado? Espero que sea un olvido de la noticia, porque si no es para alucinar. En general salen muy baratas las agresiones injustificadas, salvo algunas que ya sabemos.
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#1
Brill
Barato le ha salido.
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#2
yoma
#1
Desde luego, pero si lo comparamos con lo regalado que sale insultar a la mujer del Presidente del Gobierno y acusarla de narcotráfico pues no se yo.
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¿Indemnización a las víctimas no ha dictado? Espero que sea un olvido de la noticia, porque si no es para alucinar. En general salen muy baratas las agresiones injustificadas, salvo algunas que ya sabemos.