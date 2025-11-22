Condenada una madre por malos tratos y amenazas a su hija de siete años en Palma

La sentencia impone dos años y medio de prisión a la acusada por delitos de lesiones y contra la integridad moral. La menor recibió patadas y puñetazos por todo el cuerpo y tuvo que recibir asistencia médica.
No les deseare lo que se me pasa por la cabeza porque seria merecidamente motivo de strike pero, ME CAGO EN DIOS, que tragaderas teneis que tener.
Quizás, involuntariamente, estén proyectando sus propias convicciones sin darse cuenta
Eso depende de la longitud del cabello. Dos años no es tan exagerado para una mujer.
Ha habido muchas acusaciones por sumisión química a mujeres sin ninguna prueba, alegando que tras un par de días ya no es posible hacer análisis. La realidad es que se puede analizar un cabello que creciera cuando los hechos.