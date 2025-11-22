edición general
13 meneos
31 clics
Condenada una madre por malos tratos y amenazas a su hija de siete años en Palma

Condenada una madre por malos tratos y amenazas a su hija de siete años en Palma

La sentencia impone dos años y medio de prisión a la acusada por delitos de lesiones y contra la integridad moral. La menor recibió patadas y puñetazos por todo el cuerpo y tuvo que recibir asistencia médica.

| etiquetas: condenada , madre , amenazas , hija , palma
10 3 5 K 84 actualidad
8 comentarios
10 3 5 K 84 actualidad
Atusateelpelo #7 Atusateelpelo *
Veo que a varios usuarios, y mas vendran, les parece mal que una madre maltratadora infantil sea condenada y les falta tiempo para negativizar la noticia.

No les deseare lo que se me pasa por la cabeza porque seria merecidamente motivo de strike pero, ME CAGO EN DIOS, que tragaderas teneis que tener.
3 K 36
tronchastiles #8 tronchastiles
#7 Seguramente muchos de esos usuarios, serian los primeros en acusarte de defender a los maltratadores, o incluso de ser un maltratador, si hicieras lo mismo.
Quizás, involuntariamente, estén proyectando sus propias convicciones sin darse cuenta :roll:
0 K 10
Torrezzno #1 Torrezzno *
Si ya se condena para que es la ley de violencia vicaria que no contemple ya el código penal? y ¿Por qué no se puede aplicar a ambos sexos?
0 K 19
tronchastiles #2 tronchastiles
#1 Que una ley, como la de violencia vicaría, discrimine a víctimas menores de edad por el género de su agresor, es de las cosas más aberrantes como disparatadas que hemos podido presenciar en esta democracia.
5 K 34
Torrezzno #3 Torrezzno
#2 pero es que es totalmente irracional a día de hoy. En una pareja de lesbianas no habría violencia vicaría y en una de dos gais por partida doble. ¿Alguien entiende eso?
4 K 28
tronchastiles #6 tronchastiles
#3 Supongo que a los defensores de las maltratadoras les gustan leyes como está ...
1 K 20
txutxo #4 txutxo
Hay gente que no debería poder tener hijos, está claro. Esta mujer tiene que estar mal de la cabeza, sino es inexplicable, maltratar a una hija de 7 años.
0 K 7
#5 vituwaf
La sala explica que el informe aportado se basa en un análisis del cabello realizado en 2024, por lo que no hay evidencias de que cuando ocurrieron los hechos estuviera afectada por el consumo de drogas.

Eso depende de la longitud del cabello. Dos años no es tan exagerado para una mujer.

Ha habido muchas acusaciones por sumisión química a mujeres sin ninguna prueba, alegando que tras un par de días ya no es posible hacer análisis. La realidad es que se puede analizar un cabello que creciera cuando los hechos.
0 K 7

menéame