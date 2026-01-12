Condena a un concesionario por vender un coche que tuvo 23 averías en dos años

Un juzgado condena a un concesionario de coches a entregar todo el dinero que pagó una clienta que adquirió un vehículo que, en dos años de vida útil ha registrado 23 fallos diferentes. La sentencia entiende que la empresa no ha cumplido con su parte del contrato: entregar un coche en condiciones. «No es comprensible que un coche, a todos los efectos nuevo, haya estado más de dos meses en el taller», señala la sentencia