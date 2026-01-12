Condena a un concesionario por vender un coche que tuvo 23 averías en dos años

Un juzgado condena a un concesionario de coches a entregar todo el dinero que pagó una clienta que adquirió un vehículo que, en dos años de vida útil ha registrado 23 fallos diferentes. La sentencia entiende que la empresa no ha cumplido con su parte del contrato: entregar un coche en condiciones. «No es comprensible que un coche, a todos los efectos nuevo, haya estado más de dos meses en el taller», señala la sentencia
| etiquetas: averias , coche , concesionario
Como esto siente precedente... El consumo puede ser muy superior al declarado porque las pruebas se hacen en condiciones de homologación y si haces mucha ciudad, o eres de conducción brusca, o haces trayectos cortos que no calienta el motor, o llevas las presiones de las ruedas bajas, el consumo puede ser muy alto sin que haya ningún problema mecánico