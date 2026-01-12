edición general
4 meneos
25 clics
Condena a un concesionario por vender un coche que tuvo 23 averías en dos años

Condena a un concesionario por vender un coche que tuvo 23 averías en dos años

Un juzgado condena a un concesionario de coches a entregar todo el dinero que pagó una clienta que adquirió un vehículo que, en dos años de vida útil ha registrado 23 fallos diferentes. La sentencia entiende que la empresa no ha cumplido con su parte del contrato: entregar un coche en condiciones. «No es comprensible que un coche, a todos los efectos nuevo, haya estado más de dos meses en el taller», señala la sentencia

| etiquetas: averias , coche , concesionario
3 1 0 K 38 actualidad
3 comentarios
3 1 0 K 38 actualidad
#1 mr._cortimer
¿condenado solo a devolver el dinero? eso no es castigo... tendrían que haberle hecho devolver el doble del precio del coche, por todas las molestias causadas durante 2 años
1 K 18
#2 EISev
El informe pericial aportado con la demanda concluía que el coche tenía un fallo casi irreparable en la inyección. De ahí derivaban los problemas en el sistema de arranque y los tirones. También elevaba mucho el consumo del vehículo, de gran tamaño y que el fabricante estimaba en seis litros por cada cien kilómetros

Como esto siente precedente... El consumo puede ser muy superior al declarado porque las pruebas se hacen en condiciones de homologación y si haces mucha ciudad, o eres de conducción brusca, o haces trayectos cortos que no calienta el motor, o llevas las presiones de las ruedas bajas, el consumo puede ser muy alto sin que haya ningún problema mecánico
0 K 12
mikelx #3 mikelx
No dicen en ningún lugar el modelo de coche lo que convierte esa noticia en una anécdota sin más que no aporta mucho.
0 K 8

menéame