El concello coruñés de Oleiros propone iniciar la caza de Donald Trump en sus carteles informativos: “Se abre la veda”

El alcalde del municipio coruñés de Oleiros, Ángel García Seoane, Gelo, líder de Alternativa dos Veciños, ha puesto en marcha una campaña contra Donald Trump a través de los paneles informativos existentes en la zona. En ellos se puede ver un jabalí con el rostro del presidente norteamericano bajo el rótulo en gallego “Ábrese a veda” (“Se abre la veda”). Según fuentes del gobierno local, recogidas por Europa Press, el objetivo de la campaña es denunciar “la situación internacional que hay en estos momentos” ante los ataques de Estados Unidos...