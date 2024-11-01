edición general
El concello coruñés de Oleiros propone iniciar la caza de Donald Trump en sus carteles informativos: “Se abre la veda”

El alcalde del municipio coruñés de Oleiros, Ángel García Seoane, Gelo, líder de Alternativa dos Veciños, ha puesto en marcha una campaña contra Donald Trump a través de los paneles informativos existentes en la zona. En ellos se puede ver un jabalí con el rostro del presidente norteamericano bajo el rótulo en gallego “Ábrese a veda” (“Se abre la veda”). Según fuentes del gobierno local, recogidas por Europa Press, el objetivo de la campaña es denunciar “la situación internacional que hay en estos momentos” ante los ataques de Estados Unidos...

Supercinexin #1 Supercinexin
Que dé la vuelta al Mundo la noticia.
#3 laruladelnorte
Este jueves, en el programa de Cuatro En boca de todos, el alcalde de Oleiros —38.000 habitantes y 47.000 euros de renta per cápita, uno de los 50 municipios más ricos de todo el Estado— definió a Trump como “el terrorista más grande del mundo en este momento”.

Yo pienso lo mismo que Gelo.
SeñorPresunciones #2 SeñorPresunciones
¿Y entonces este señor como hace con sus pelotas? ¿Las lleva en una carretilla?
