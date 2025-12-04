edición general
Con la salud no se negocia

Con la salud no se negocia

La Comunidad de Madrid debe ser contundente con el gestor del hospital de Torrejón, que pidió rechazar a pacientes para ganar más.

HeilHynkel #1 HeilHynkel
La Comunidad de Madrid debe ser contundente con el gestor del hospital de Torrejón, que pidió rechazar a pacientes para ganar más.


Menos mal que EMT ha vuelto a la línea del humor en vez de dar noticias serias. xD
Doisneau #4 Doisneau
#1 Sera contundente en que no se vuelva a romper la omertá, no te preocupes
Supercinexin #2 Supercinexin
Uy que no.
Dene #3 Dene *
El problema es el "gestor" o es el modelo?
El problema es el modelo de gestión. Una empresa privada siempre quiere beneficios a costa de lo que sea. En este caso de dar una mala calidad de servicio. La culpa no es de la empresa, es del modelo y de los responsables publicos que lo apoyan...
Donde trabajaba antes la consejera de salud??? Zorros vigilando gallinas.
Graffin #5 Graffin
No se negocia porque no hace falta.
Ya nos han vendido como un producto y los borregos siguen votando a este modelo de sanidad.
