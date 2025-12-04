·
Con la salud no se negocia
La Comunidad de Madrid debe ser contundente con el gestor del hospital de Torrejón, que pidió rechazar a pacientes para ganar más.
etiquetas
sociedad
salud
madrid
opinión
actualidad
#1
HeilHynkel
La Comunidad de Madrid debe ser contundente con el gestor del hospital de Torrejón, que pidió rechazar a pacientes para ganar más.
Menos mal que EMT ha vuelto a la línea del humor en vez de dar noticias serias.
0
K
19
#4
Doisneau
#1
Sera contundente en que no se vuelva a romper la omertá, no te preocupes
0
K
11
#2
Supercinexin
Uy que no.
0
K
17
#3
Dene
*
El problema es el "gestor" o es el modelo?
El problema es el modelo de gestión. Una empresa privada siempre quiere beneficios a costa de lo que sea. En este caso de dar una mala calidad de servicio. La culpa no es de la empresa, es del modelo y de los responsables publicos que lo apoyan...
Donde trabajaba antes la consejera de salud??? Zorros vigilando gallinas.
0
K
12
#5
Graffin
No se negocia porque no hace falta.
Ya nos han vendido como un producto y los borregos siguen votando a este modelo de sanidad.
0
K
9
Ver toda la conversación (
5
comentarios)
