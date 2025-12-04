La Comunidad de Madrid investigará a fondo la concesión a Ribera Salud y quién fue el responsable de no adjudicársela a Quirónsalud

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha anunciado, tras saberse que el CEO de Ribera Salud exigía protocolos de actuación que priorizaran a los pacientes más “rentables”, que «adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder» a fin de esclarecer por qué se concedió a Ribera Salud y no a Quirón la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz.
| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , sanidad , sanidad privada , quiron salud
elpais.com/espana/madrid/2025-12-04/el-ejecutivo-de-ayuso-salvo-con-33
Si eso la investigación será para encontrar al filtrador.