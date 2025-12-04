edición general
La Comunidad de Madrid investigará a fondo la concesión a Ribera Salud y quién fue el responsable de no adjudicársela a Quirónsalud

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha anunciado, tras saberse que el CEO de Ribera Salud exigía protocolos de actuación que priorizaran a los pacientes más “rentables”, que «adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder» a fin de esclarecer por qué se concedió a Ribera Salud y no a Quirón la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz.

| etiquetas: ayuso , pp , corrupción , sanidad , sanidad privada , quiron salud
Thornton #1 Thornton
Desde el gobierno madrileño, confían en que la crisis sanitaria no sea tan grave como aparenta y Ribera Salud haya pagado algún tipo de comisión a Alberto González Amador, cumpliendo “con unos mínimos”. xD xD xD
Andreham #3 Andreham
Me ha costado ver que era elmundotoday la verdad.
#5 Eukherio
#3 Esas son siempre las mejores.
porquiño #7 porquiño
#3 me pasó lo mismito...
#20 varios
#3 He tenido que verla dos veces. La primera me la he creído.
Moderdonia #6 Moderdonia *
Aún estoy esperando a que investiguen al novio de Ayuso por comprar un Maserati diesel, insisto. Nada demuestra más cosas que comprarte un deportivo italiano DIESEL.

Este tío no tiene ni puta idea ni de coches ni de mujeres.
#13 Leon_Bocanegra
#6 Dicen que Ayuso tb es diesel. De las que chupa poco.
#15 Ohtar
#6 Así contamina más. Contaminar poco es woke
#21 varios
#15 Te doy mis diesel
#17 trasparente
#6 Yo la Ayuso, bueno, "iba con ello", tiene el morbo de la madura facha y loca, pero lo del deportivo italiano de segunda mano diesel, si que es un crimen. Que Maserati fabrique eso ya era para cerrarlos la fábrica.
Baalverith #2 Baalverith
Otra noticia real que nos cuelan, molaban más cuando se dedicaban al humor.
mis_cojones_en_bata #4 mis_cojones_en_bata
Me la he tragado entera hasta que he visto que era EMT.
johel #10 johel
poniendo noticias sacadas del prime time como humor, grande emt...
#9 j3j3j3j3
jajjajjajjajjjja me lo he tragado jajajajjajjajjaja
Antipalancas21 #8 Antipalancas21 *
Estos del Mundo Today, se están volviendo un periódico normal y corriente, en vez de un semanario de humor.
#24 trasparente
#8 Santiago Segura debe de estar terminando Torrente 7, creo que está en fase de montaje/producción. Hace unos meses en una entrevista dijo que tenía miedo de que la realidad superase a la ficción de su película. Creo que fue cuando salió lo de las putas de Abalos.
Marco_Pagot #14 Marco_Pagot
El responsable es la maestra de Ayuso, Esperanza Aguirre, que firmó contratos para tres décadas.
#11 gershwin
a fondo buitre
Cehona #12 Cehona
Pero si el Hospital de Torrejón es una ruina.:

elpais.com/espana/madrid/2025-12-04/el-ejecutivo-de-ayuso-salvo-con-33
colipan #19 colipan
Jajajajajaja si son socios, lo que están buscando es al topo.
Brill #23 Brill
Acojonadísimos que deben estar en Ribera Salud.

Si eso la investigación será para encontrar al filtrador.
#18 mariopg *
ajajaja, ellos mismos van a investigar su chiringuito… en serio que no podemos hacer nada???
#16 angar300
Estupendo. Ya era hora que alguien pusiera un mínimo de sensatez a todo esto.
