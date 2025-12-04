La Comunidad de Madrid investigará a fondo la concesión a Ribera Salud y quién fue el responsable de no adjudicársela a Quirónsalud

La Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha anunciado, tras saberse que el CEO de Ribera Salud exigía protocolos de actuación que priorizaran a los pacientes más “rentables”, que «adoptará todas las actuaciones y controles que pudieran corresponder» a fin de esclarecer por qué se concedió a Ribera Salud y no a Quirón la gestión del Hospital de Torrejón de Ardoz.