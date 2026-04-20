La Comunidad de Madrid ha aprobado gastos de más de 1.000 millones de euros anuales a Quirón desde que Ayuso es presidenta

El consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado pagos de 7.000 millones de euros a Quirón desde que Isabel Díaz Ayuso tomó posesión como presidenta regional en agosto de 2019 y hasta el pasado mes de febrero.
| etiquetas: quiron , madrid , ayuso , salud , economia
Aunque teniendo los juecezuelos vendidos que tenemos daría igual
Los casos del Psoe en general son de cuatro puteros que roban cuatro duros ... el Abalos, el Koldo, el Beni ¿os acordáis de ellos? Parecen personales de una pelicula de Torrente y hasta entrañables adornados hasta la extenuación por unos medios de… » ver todo el comentario
Pero luego en Madrid pagan más de 200 millones por un hospital Zendal sin paredes ni quirófanos.
Dejar la sanidad en manos de las autonomías sin control efectivo ha propiciado este monstruo de sanidad privada que… » ver todo el comentario