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La Comunidad de Madrid ha aprobado gastos de más de 1.000 millones de euros anuales a Quirón desde que Ayuso es presidenta

La Comunidad de Madrid ha aprobado gastos de más de 1.000 millones de euros anuales a Quirón desde que Ayuso es presidenta

El consejo de gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado pagos de 7.000 millones de euros a Quirón desde que Isabel Díaz Ayuso tomó posesión como presidenta regional en agosto de 2019 y hasta el pasado mes de febrero.

| etiquetas: quiron , madrid , ayuso , salud , economia
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10 comentarios
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Comentarios destacados:    
sotillo #3 sotillo
Y luego unos cuantos políticos preguntando a la lideresa 2 ¿Qué como piensa comprarse otro ático?
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XtrMnIO #5 XtrMnIO
Esto debería ser delito.

Aunque teniendo los juecezuelos vendidos que tenemos daría igual
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oceanon3d #8 oceanon3d *
#5 Y normas autonómicas con "bordes" muy difusos entre lo publico y privado para que sea muy difícil de ser denunciable y juzgado (y si; si llega algo tienen jueces que se lo pulen). Esa es la especialidad del PP y son unos maestros.

Los casos del Psoe en general son de cuatro puteros que roban cuatro duros ... el Abalos, el Koldo, el Beni ¿os acordáis de ellos? Parecen personales de una pelicula de Torrente y hasta entrañables adornados hasta la extenuación por unos medios de…   » ver todo el comentario
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elgranpilaf #6 elgranpilaf
Y aquí no pasa nada
2 K 32
Arzak_ #2 Arzak_ *
LadyKiller Mengele Corleone Invirtiendo en su pensión 8-D
1 K 25
#4 DenisseJoel *
Excelente, cuanto más dinero público se regale a empresas privadas, más habrá que subir los impuestos, y eso a quienes jode más es a los fachas. Que disfruten lo votado.
1 K 25
JackNorte #1 JackNorte
Las puertas giratorias no se engrasan solas
2 K 24
MisturaFina #7 MisturaFina
Sucia ladrona y traidora al país.
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Dene #9 Dene
De esos 1000 millones cuantos han ido en contratos de Quirón a Sonny Burnett?
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ochoceros #10 ochoceros
Recordemos que el gobierno español no usó derecho de tanteo alguno, ni veto, ni hostias para evitar la venta del Grupo Quirón* por 5 760 millones a la corporación alemana Fresenius (pillada muchísimas veces sobornando a funcionarios públicos) en España y otros países.

Pero luego en Madrid pagan más de 200 millones por un hospital Zendal sin paredes ni quirófanos.

Dejar la sanidad en manos de las autonomías sin control efectivo ha propiciado este monstruo de sanidad privada que…   » ver todo el comentario
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