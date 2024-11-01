·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
4750
clics
El PP se mofa de la Ley de Memoria Democrática con una placa inventada y las redes le dan de su medicina: "Aquí Feijóo no es presidente porque no quiere"
4583
clics
El malentendido
5382
clics
Moción de censura a cambio del regreso a Españag
4012
clics
Circular a 120 km/h por el carril izquierdo
5988
clics
Fotos finalistas de los Nikon Comedy Wildlife Awards 2025 [ENG]
más votadas
360
Consejo Noruego de la Paz anunció que no habrá celebración del Premio Nobel por desacuerdo con elección de María Corina Machado
298
Estudio: los estados religiosos de EE.UU. tienen tasas más altas de violencia armada, analfabetismo, obesidad, encarcelamiento y uso de antidepresivos [EN]
315
A Yolanda Arnau, enferma de cáncer, le hicieron una mamografía en 2022 que nunca estuvo en su historial y que ahora ha aparecido “milagrosamente”
446
Paco Lobatón desgarra al confesar la tortura que sufrió en el franquismo y manda un recado a Ayuso
251
RootedCON difunde una plantilla para demandar a las operadoras por los bloqueos de LALIGA
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
6
clics
La Comunidad de Madrid entrega otras 441 viviendas del Plan Vive con alquiler asequible en Valdebebas
La Comunidad de Madrid ha entregado ya 4.391 hogares en ocho municipios de la región, cifra a las que se suman las cerca de 4.500 que se encuentran en fase de construcción.
|
etiquetas
:
plan vive
,
vivienda asequible
1
1
1
K
3
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
1
1
1
K
3
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
jmangut
1.400€ al mes en Valdebebas para un piso de 3 o 4 dormitorios…… Sisi, vivienda pública
Jajjajaajjaajajaja vaya panda de hijos de puta.
1
K
15
#3
oceanon3d
*
#2
En resumen vivienda publicas para los niños de las rentas altas ... para los suyos.
No cumplen de lejos la carta de la UE de vivienda publica con un máximo del 30% de ingresos.
0
K
9
#1
RegiVengalil
La mejor forma de gestionar suelo público para viviendas, la de Ayuso: concesiones a largo plazo de suelo público a empresas privadas para alquiler con condiciones.
Cuando pasa el plazo las viviendas pasan a la comunidad de Madrid
0
K
6
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Jajjajaajjaajajaja vaya panda de hijos de puta.
No cumplen de lejos la carta de la UE de vivienda publica con un máximo del 30% de ingresos.
Cuando pasa el plazo las viviendas pasan a la comunidad de Madrid