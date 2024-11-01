edición general
La Comunidad de Madrid entrega otras 441 viviendas del Plan Vive con alquiler asequible en Valdebebas

La Comunidad de Madrid ha entregado ya 4.391 hogares en ocho municipios de la región, cifra a las que se suman las cerca de 4.500 que se encuentran en fase de construcción.

jmangut #2
1.400€ al mes en Valdebebas para un piso de 3 o 4 dormitorios…… Sisi, vivienda pública

Jajjajaajjaajajaja vaya panda de hijos de puta.
oceanon3d #3
#2 En resumen vivienda publicas para los niños de las rentas altas ... para los suyos.

No cumplen de lejos la carta de la UE de vivienda publica con un máximo del 30% de ingresos.
RegiVengalil #1
La mejor forma de gestionar suelo público para viviendas, la de Ayuso: concesiones a largo plazo de suelo público a empresas privadas para alquiler con condiciones.

Cuando pasa el plazo las viviendas pasan a la comunidad de Madrid
