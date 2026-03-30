Comunicado de RTVE sobre la propuesta del PP de crear una comisión de investigación en el Senado sobre la Corporación pública

La solicitud de esta comisión de investigación, orientada hacia el cuestionamiento de la actual línea informativa de RTVE, no parece corresponderse con las exigencias comunitarias en materia de independencia de los medios públicos.En el debate político actual se están planteando posiciones que, bien directamente o por tolerancia, cuestionan la propia existencia de RTVE, con expresiones y planteamientos inéditos en nuestra democracia, que suponen una amenaza directa al papel que RTVE desempeña como servicio esencial para la ciudadanía.