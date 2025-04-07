Comprar sin entrar, cobrar sin vender: nuda propiedad e hipoteca inversa

Puede que te suene el término. Tal vez lo hayas escuchado de pasada. Es técnico, lejano y también novedoso, la mezcla perfecta para que a muchos les genere desconfianza. Sin embargo, esta fórmula de compraventa está ganando terreno. En un país donde el acceso a la vivienda se ha consolidado como el principal motivo de preocupación —según el CIS, en febrero fue citado por un 34,1 % de los encuestados, su tercer mes consecutivo en cabeza—, la nuda propiedad se abre paso como una opción más en el mercado inmobiliario.