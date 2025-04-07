edición general
Comprar sin entrar, cobrar sin vender: nuda propiedad e hipoteca inversa

Puede que te suene el término. Tal vez lo hayas escuchado de pasada. Es técnico, lejano y también novedoso, la mezcla perfecta para que a muchos les genere desconfianza. Sin embargo, esta fórmula de compraventa está ganando terreno. En un país donde el acceso a la vivienda se ha consolidado como el principal motivo de preocupación —según el CIS, en febrero fue citado por un 34,1 % de los encuestados, su tercer mes consecutivo en cabeza—, la nuda propiedad se abre paso como una opción más en el mercado inmobiliario.

#1 tromperri *
Especular con un bien de primera necesidad, con un derecho constitucional. Ese es el titular correcto.
Andreham #4 Andreham
En un país lleno de mafiosos literales y metafóricos, neonazis matones a sueldo y donde según quién eres puedes matar a alguien, decir que ibas borracho o estabas loco y que no te caiga nada o salgas de la cárcel en una semana por estar malito; yo no me atrevería a vender mi casa a nadie "pudiendo vivir en ella hasta que me muera", porque a lo mejor las escaleras se vuelven resbaladizas y los frenos del coche fallan más que una escopeta de feria.
#2 selufetto
Está perfecto esto. Nuda propiedad. Compro una vivienda en los 80 por 10.000 euros. Me pego toda la vida "puteao", pero con un sueldo se paga la casa y vive una familia. Estoy jubilado, mis hijos se han pirado, pero ninguno necesita heredarla. Por tanto, la vendo por 180.000 euros y la tengo que entregar cuando me muera. Total, la va a pagar un milenial, que al parecer va sobrao. Qué asco de país. No me quiero imaginar lo que habríamos sido si en vez de permitir la especulación y la inversión en vivienda, esta gentuza parásita hubiese tenido que invertir en otras cosas mas productivas.
Dene #3 Dene *
#2 esa situación es una de tantas. te pongo otra, que me ha tocado cerca. un amigo que vive de alquiler compartido, ha comprado una casa en nuda propiedad a una viuda, sin hijos y con un par de sobrinos - buitres que solo le aparecieron para aconsejarle no vender (pero no a ayudar, por lo que decía). precio mucho mas bajo que el normal. se puede plantear seguir con su alquiler por ahora y pagar esa hipoteca. de aqui a, pon 10 años máximo, calcula, la señora a la que ha comprado fallecerá y el tendrá un piso suyo para vivir a un precio mucho mas razonable que el mercado... y la señora esa una renta mensual para complementar su pensión, que no es ninguna maravilla, y vivir un poco mejor.
Donde ves ahi la especulación?
