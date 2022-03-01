Los complicados dilemas que las amenazas de Trump sobre Groenlandia plantean a la OTAN y a la Unión Europea

La llamada "Coalición de los Dispuestos", compuesta principalmente por líderes europeos, se reunió esta semana en París con enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para intentar avanzar en un acuerdo de paz sostenible para Ucrania. Después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insistiera en que el plan para poner fin a la guerra con Rusia está "en un 90% del camino", nadie en esa sala quería poner en riesgo el apoyo de los estadounidenses. Pero había una inmensa verdad incómoda -con forma de Groenlandia- ...
| etiquetas: bbc , trump , usa , eeuu , ue , groenlandia
Paso uno: bajarse los pantalones.
Paso dos: agacharse.
Paso tres: resignarse y no quejarse.
Paso cuatro: limpiarle la polla al americano, a poder ser con la boca.
Paso cinco: darle las gracias al americano.
...
"Thank you, Daddy" que diría Rutte mientras se limpia la comisura de los labios
Pero la BBC tiene que montar sus peliculitas, como si nada fuera con Londres.
Necesitamos la protección militar de Rusia, además de su gas barato; pero ha sido tal ,primero la "comida de coco" contra el comunismo, luego la mentira de que Rusia nos quiere invadir, que ahora Europa esta… » ver todo el comentario
O sea, obedecer a EEUU en lo que se le antoje. Complicado, complicado. Deeply complicated.
Eso es la OTAN, sin más. Luego los fachas, como le tienen cariño porque nació para lushá contra el comonismo, te contarán otras chorradas.