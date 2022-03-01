edición general
Los complicados dilemas que las amenazas de Trump sobre Groenlandia plantean a la OTAN y a la Unión Europea

La llamada "Coalición de los Dispuestos", compuesta principalmente por líderes europeos, se reunió esta semana en París con enviados del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para intentar avanzar en un acuerdo de paz sostenible para Ucrania. Después de que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, insistiera en que el plan para poner fin a la guerra con Rusia está "en un 90% del camino", nadie en esa sala quería poner en riesgo el apoyo de los estadounidenses. Pero había una inmensa verdad incómoda -con forma de Groenlandia- ...

#4 candonga1
Dilema ninguno, el tema consta de varios pasos.

Paso uno: bajarse los pantalones.

Paso dos: agacharse.

Paso tres: resignarse y no quejarse.

Paso cuatro: limpiarle la polla al americano, a poder ser con la boca.

Paso cinco: darle las gracias al americano.

#8 Dav3n
#4 Paso cinco: darle las gracias al americano.

"Thank you, Daddy" que diría Rutte mientras se limpia la comisura de los labios :foreveralone:
Supercinexin #7 Supercinexin
No existe ningún dilema. El sistema políticomilitar creado y apoyado por los derechistas europeos, con Reino Unido a la cabeza, se les ha vuelto en su contra, especialmente en contra de su población (los ricos no tienen problema: mientras besen el anillo de Trump como hicieron los billonarios techies el año pasado, todo arreglado).

Pero la BBC tiene que montar sus peliculitas, como si nada fuera con Londres.
#2 Sacapuntas *
Entiendo el sentimiento de un esclavo que ansía su libertad pero a su vez tiene que renunciar a la seguridad de que cada día tendrá comida, techo y defensa. Es realmente un dilema. :troll: Pero si la UE no quiere la libertad, ¿dónde está el dilema?
#9 Horkid *
El único que ha querido invadir Europa, y lo ha hecho es EEUUU, www.europeafrica.army.mil/Defender/dvpTag/2025/ y luego a Rusia, tal y como consta en el plan de la Rand corporation. boltxe.eus/2022/03/todo-estaba-escrito-en-el-plan-de-la-rand-corporati
Necesitamos la protección militar de Rusia, además de su gas barato; pero ha sido tal ,primero la "comida de coco" contra el comunismo, luego la mentira de que Rusia nos quiere invadir, que ahora Europa esta…   » ver todo el comentario
#6 DenisseJoel
Buff, que complicado, debemos ir a la guerra al servicio de EEUU para defender la soberanía de un país, y renunciar a la soberanía de otro país al servicio de EEUU.
O sea, obedecer a EEUU en lo que se le antoje. Complicado, complicado. Deeply complicated.
#3 angar300
Ooooohhhhh..... Todos..... Al...... Nabo...... Y a chupar sin parar.
#1 mam23
OTAN = desensa mutua por ataque externo pero no contempla un ataque interno de uno de sus miembros.
Supercinexin #5 Supercinexin
#1 OTAN = Tercios del Ejército Imperial USAno. Eso y el mayor puto chiringuito jamás creado por el Hombre, un auténtico pozo sin fondo de dinero para los Estados, que no responde ante nadie, dirigido por hijoputas a quienes nadie ha elegido, y fuente eterna de mamandurrias para el sector privado del armamento, uno de los más sarnosos y criminales sectores privados que existen, si no el que más, literalmente haciendo negocio de genocidios y catástrofes humanitarias.

Eso es la OTAN, sin más. Luego los fachas, como le tienen cariño porque nació para lushá contra el comonismo, te contarán otras chorradas.
