edición general
La complicada situación económica de la viuda de James Van Der Beek y sus seis hijos tras la muerte del actor: lanzan un GoFundMe para recaudar dinero, "se enfrentan a un futuro incierto"

"Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos. Se esfuerzan arduamente para permanecer en casa y asegurar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento tan difícil. El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia en el camino que les espera. Su generosidad ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños.

#2 angar300
Esto es lo que nos espera. Seguid votando PP y Vox... panda de ....
Tkachenko #1 Tkachenko
Es lo que tiene la libertaz ¬¬
Robus #12 Robus
#1 Michael Moore tiene un documental, llamado Sicko, que debería ser de visionado obligatorio, al menos una vez al trimestre:

www.filmaffinity.com/es/film484735.html

Parece mentira lo jodida que es la sanidad americana... ¡para los que tienen seguro médico!
Graffin #3 Graffin
Era eso o comunismo.
#5 Cerberoh
El modelo sanitario del faro de la libertaz que AyuS.A. nos quiere imponer.
Sergio_ftv #4 Sergio_ftv *
Ese es el modelo sanitario de PPVox, condenar a la quiebra a los que tienen la desgracia de padecer una enfermedad grave, doble desgracia, salud y finanzas, para jolgorio de los accionistas de las empresas médicas.

edit: parece ser que en sus últimos años de vida apoyó el movimiento maga, que cada uno saque sus conclusiones.
ummon #6 ummon
Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos.
No puede ser... Si "todo el mundo sabe " que la medicina allí es infinitamente mejor que la roja-comunista-ETARRAAA-PUBLICA nuestra
#7 moratos
Esto es la "libertaz" que quieren PP y VOX, la misma que dice Ayuso que va a defender de esa ley que pretende restringir la medicina privada. Es la "libertaz" de poder escoger entre morir o arruinarte tu y tu familia.
#8 Nasser
#7 Pero sirve para comprarse áticos. :troll:
elTieso #9 elTieso
Total que para morirse es mejor no gastar un duro e irse para el otro barrio sin llenar los bolsillos a los piratas de la sanidad privada. O, locura mía, tener sanidad pública.
kreepie #11 kreepie *
Y esto es una situación visible porque el enfermo era un famoso conocido. La inmensa mayoría de personas anónimas en una situación parecida quedan en el olvido muertas de asco y miseria en ese gran faro de libertad que todos los españoles de bien queremos seguir.

En el gran faro de la libertad hay gente anónima enferma sin recursos muriendo en sus casas (o en la calle).

Ojalá pronto vox en el gobierno para acelerar que solamente los pudientes puedan prosperar y los pobres mueran invisibles sin molestar ni chupar de impuestos de la gente de bien, ¡vivaspaña!
hormiga_cartonera #10 hormiga_cartonera
A ver si viene a iluminarnos algún votonto porque pareciera que lo que defienden es de subnormal. A ver si nos explican.
