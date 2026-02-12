La complicada situación económica de la viuda de James Van Der Beek y sus seis hijos tras la muerte del actor: lanzan un GoFundMe para recaudar dinero, "se enfrentan a un futuro incierto"

"Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos. Se esfuerzan arduamente para permanecer en casa y asegurar que los niños puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento tan difícil. El apoyo de amigos, familiares y la comunidad en general marcará una gran diferencia en el camino que les espera. Su generosidad ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños.
Parece mentira lo jodida que es la sanidad americana... ¡para los que tienen seguro médico!
edit: parece ser que en sus últimos años de vida apoyó el movimiento maga, que cada uno saque sus conclusiones.
No puede ser... Si "todo el mundo sabe " que la medicina allí es infinitamente mejor que la roja-comunista-ETARRAAA-PUBLICA nuestra
En el gran faro de la libertad hay gente anónima enferma sin recursos muriendo en sus casas (o en la calle).
Ojalá pronto vox en el gobierno para acelerar que solamente los pudientes puedan prosperar y los pobres mueran invisibles sin molestar ni chupar de impuestos de la gente de bien, ¡vivaspaña!