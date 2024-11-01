edición general
Competencia pide a Tráfico que justifique las nuevas exigencias para patinetes eléctricos

El organismo cuestiona la proporcionalidad de las nuevas obligaciones para los VMP y pide aclarar los requisitos de seguridad y certificación

estoyausente #3 estoyausente
No tiene sentido que estas medidas las exijan a patinetes y no a bicis eléctricas.
1 K 18
tyrrelco
Igual porque sale más caro poner en marcha el sistema de control que pagar por los daños que provocan esos bichos.
0 K 10
#1 pandasucks
Yo con que llevasen casco y luces ya me daría con un canto
Nasser
#4 Nasser
#1 y de paso que no vayan como bestias por las aceras ciclistas incluidos que son las peores lloronas pero no respetan nada
kkculopis
#5 kkculopis
#1 Yo flipo cuando veo, que la veo ya a un metro, a gente que van sin luces pero no se dan cuenta que pueden morir
0 K 7
#6 bizcobollo
La justificación es que el tema de los patinetes es un desmadre, por los accidentes que sufren, los que provocan, los robos, las baterías que explotan, los productos sin homologar..... y como no quieren reconocerlo se inventan todas las trabas posibles.
0 K 7

