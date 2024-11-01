·
2
meneos
35
clics
Competencia pide a Tráfico que justifique las nuevas exigencias para patinetes eléctricos
El organismo cuestiona la proporcionalidad de las nuevas obligaciones para los VMP y pide aclarar los requisitos de seguridad y certificación
6 comentarios
actualidad
#3
estoyausente
No tiene sentido que estas medidas las exijan a patinetes y no a bicis eléctricas.
1
K
18
#2
tyrrelco
Igual porque sale más caro poner en marcha el sistema de control que pagar por los daños que provocan esos bichos.
0
K
10
#1
pandasucks
Yo con que llevasen casco y luces ya me daría con un canto
0
K
10
#4
Nasser
#1
y de paso que no vayan como bestias por las aceras ciclistas incluidos que son las peores lloronas pero no respetan nada
1
K
10
#5
kkculopis
#1
Yo flipo cuando veo, que la veo ya a un metro, a gente que van sin luces pero no se dan cuenta que pueden morir
0
K
7
#6
bizcobollo
La justificación es que el tema de los patinetes es un desmadre, por los accidentes que sufren, los que provocan, los robos, las baterías que explotan, los productos sin homologar..... y como no quieren reconocerlo se inventan todas las trabas posibles.
0
K
7
Ver toda la conversación (
6
comentarios)
