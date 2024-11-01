edición general
Una comparsa le dedica un pasodoble a la tragedia de Adamuz

Una comparsa le dedica un pasodoble a la tragedia de Adamuz  

«La noche más dura del invierno, donde conocí el infierno», cantaron anoche los comparsistas sin olvidar el altruismo de los vecinos de Adamuz: «El pueblo salva al pueblo». Un pasodoble dedicado a los héroes de Adamuz que ayudaron a los supervivientes del accidente ferroviario con mención especial a Cristina Zamorano, la menor que ha perdido en la catástrofe a sus padres, a su hermano y a su primo.

Pulpatine #1 Pulpatine
Cada vez me está hartando más lo de "el pueblo salva al pueblo" cuando ese mismo pueblo paga la mitad de sus ingresos al Estado.
rob #2 rob
#1 Se ha convertido en un asqueroso mantra.
1 K 23
Ripio #8 Ripio
#2 Cada día más.

Vamos, que lo normal parece que debería ser quedarse en casa viendo el fumbol y ayudar, que es una obligación, pasa a ser algo heroico y de pasodobles.  media
#14 soberao
#2 #1 Estaba mejor el de la Bola de Cristal y no mencionaba a salvadores: "Solo no puedes, con amigos sí" m.youtube.com/watch?v=2akpp4uB6Sk
Febrero2034 #3 Febrero2034
#1 si el estado no salva, seremos nosotros los q tendremos q ayudar a nuestros vecinos sin preguntarle a quien vota, un hombro es lo q hace falta.

El estado se está quedando la mitad para enfrentar, no para ayudar
Pulpatine #5 Pulpatine
#3 Sí, sí, por supuesto. Lo de la solidaridad, el arrimar el hombro y todo esto es maravilloso y me da fé en la humanidad y la gente.

La cosa es que luego te enteras que un pasajero del Alvia se tuvo que ir caminando, de noche, alumbrándose con la linterna del móvil, hasta los servicios de Emergencia que estaban asistiendo al Iryo y la Guardia Civil le preguntó "¿Y usted de dónde ha salido?" porque ni se habían enterado de que había un segundo tren descarrilado y dices "¿Pero en manos de quién estamos?"

Es más bien "el pueblo salva al pueblo... porque si nos tenemos que esperar a que el Estado mueva un dedo ¡apañados íbamos!"
Febrero2034 #10 Febrero2034
#5 ayuda en todo lo q tengas al alcance de tu brazo.
No espero nada del gobierno q no sea levantar un muro entre españoles y esquilmar nuestro dinero.

Haz lo q puedas x hacia el otro sin importar q vota. Es lo más revolucionario q se puede hacer ahora.
Pertinax #4 Pertinax
#1 Nadie, absolutamente nadie en España, paga la mitad de sus ingresos al Estado.
Pulpatine #6 Pulpatine
#4 Es verdad. Si añades el IVA, probablemente sea bastante más.
Pertinax #7 Pertinax *
#6 Tu problema es que eso es mentira. ¿Puedes demostrarlo con ejemplos prácticos? Vamos a divertirnos.
Pulpatine #11 Pulpatine
#7 ChatGPT te lo cuenta:

Suposiciones de peor caso
Autonomo persona fisica
Ingresos altos y estables
Sin deducciones relevantes

Comunidad autonoma con tipos altos (Cataluna, Comunidad Valenciana, etc.)

Consumo normal (pagas IVA en lo que compras)

Sin ingenieria fiscal
1. IRPF (rentas altas)
Tramos estatales + autonomicos.
Tipo marginal maximo: 47% - 49%
Tipo efectivo real con ingresos muy altos: 42% - 45%
Ejemplo:

Beneficio neto antes de impuestos: 120.000 EUR
IRPF pagado: ~52.000 EUR

2.…   » ver todo el comentario
Pertinax #20 Pertinax *
#11 Te lo cuenta, pero mal, porque has escrito el prompt sin conocer la diferencia entre tipo marginal y efectivo. Te explico yo lo que no ha hecho la IA.

Los impuestos sobre beneficios son progresivos, esto es, que pagas según el tramo de ingresos. En ingresos de 300.000€ o más, efectivamente, pagas un 45% de impuestos, peeeero, sólo en las ganancias de más de esa cifra, los que vayan de 60.000 a esos 300.000 pagan menos. Los de 35.000 a 60.000 pagan aún menos, etc. Lo cual hace que, para…   » ver todo el comentario
Pulpatine #21 Pulpatine
#20 ¿Estás hablando de IRPF? No compras... ¿cosas? ¿Cosas que tienen IVA?
Pertinax #22 Pertinax *
#21 El IVA que pagues por tus consumos en estas cifras es absolutamente irrelevante. Para pagar el 50% de tus ingresos en impuestos poco importa lo que gastes en comer. Si compras un Lambo al año, aún.
Pulpatine #23 Pulpatine
#22 Ah bueno. Me quedo más tranquilo. Con un ~15% menos en el bolsillo entre pitos y flautas, pero mucho más tranquilo.
Pertinax #24 Pertinax *
#23 Tú no pagas la mitad de tus ingresos en impuestos ni en tus más húmedos sueños, no temas. Más quisieras. Yo firmaría. Tu comentario en #1 es una chorrada.
Pulpatine #27 Pulpatine *
#24 Psss... oye, que ChatGPT sí ha tenido en cuenta los tramos ¿eh?

Mira. Hacemos una cosa: quitamos todos los impuestos que a ti te parezcan irrelevantes (IVA, IBI, gasolinas, autónomos...) y así se queda como a ti te gusta

¿Contento?

Si en el fondo, pago un 8%. Lo demás ¡chorradas! Porque lo dice alguien en internet. ¿Qué sabré yo?
Pertinax #28 Pertinax *
#27 Es que no lo estás entendiendo. No es que si pasas de tramo pagues más por tus ingresos totales, sino que pagas más por el beneficio entre ese tramo y el anterior. Y así sucesivamente en sentido descendente. Si ganas 60.001 pagas un 45% de un euro, y un 37% de 35.000 a 60.000. Progresivos es la palabra. ¿Se me entiende?

Para pagar la el 50% de tus ingresos en impuestos debes ganar una millonada, no es algo aplicable a la inmensa mayoría del país como hacías entender en #1.
Febrero2034 #15 Febrero2034
#4 cuanto cobras tu? Porque a tu sueldo tienes q ponerle los costes que paga la empresa, qes casi lo mismo.
Asi q se está pagando muchísimo más q el 50% del sueldo en impuestos.

Si no ¿como puede ser q la gasolina este más cara si el barril está mucho más barato q hace años?
Gadfly #25 Gadfly
#4 se vive bien en tu mundo de piruleta?
Pertinax #26 Pertinax *
#25 Respondete tú. No conoces tampoco a nadie que pague la mitad de sus ingresos en impuestos, y lo sabes. Y no me apetece liarme en chorradas obvias con gente que tiene nula cultura económica.

Parecéis youtubers comentando desde Andorra.
#9 bestiapeluda
#1 No tiene sentido lo que dices. ¿Quién quieres que gestione esos ingresos, la corona? Tendrá que ser el gobierno
Pulpatine #13 Pulpatine
#9 Lo que espero es que el Gobierno haga algo medianamente decente para salvarme el culo en un accidente. Que es, precisamente, la teoría fundamental de por qué es lícito/ético que alguien te cobre impuestos.

A ver, que tampoco pido que envíen a los GEOS en helicóptero Chinhook (o como se escriba) en 3 minutos ¿eh? Espero que si estoy en un descarrilamiento, lo sepan sin tener que ir yo a decirles "oiga, oiga, que he descarrilado" tres cuartos de hora después.
#16 bestiapeluda
#13 No sé a dónde quieres llegar. ¿El gobierno ha llegado tarde?
Pulpatine #17 Pulpatine *
#16 Es que ni ha llegado. He tenido que ir yo. xD Alumbrándome con la linterna del móvil.

Ese mismo gobierno que dice "Mira: tú me pagas impuestos y, a cambio, te damos unos servicios de los que te beneficias tanto tú como la sociedad en general. Te damos una policía, una seguridad, una sanidad, unas infraestructuras..." Y luego, a la hora de la verdad ni policía, ni sanidad ni infraestructuras ni nada.
#18 bestiapeluda
#17 No sé si eso que dices encaja con la realidad de la red de alta velocidad, es la más extensa del mundo después de la de China. ¿Eres de los liberales que dicen que los impuestos es robar? Porque en España no es donde más se pagan, y el estado del bienestar y las infraestructuras tienen un coste. Por no hablar de la sanidad, que era de las mejores del mundo pero a base de privatizar se están yendo al carajo.
#12 audrey2012
#1 Lo realmente hipócrita es escuchar eso en las mismas bocas que no les importaba ir por ahí tosiéndole a los abuelos en la cara en plena pandemia porque los bozales y la libertad y eso. Lo de los eslóganes queda muy bonito hasta que te toca hacer un sacrificio personal para salvar a otros como ¿pagar impuestos?
#19 Leon_Bocanegra
#12 cualquier eslogan es bonito hasta que la derecha pone sus zarpas en él.
