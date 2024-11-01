edición general
Como sobrevivir a tu CuñadoGPT en la cena de navidad

Consejos prácticos y útiles para sobrevivir a ese cuñado pesado que defiende la IA como si el mismo espíritu de Sam Altman le hubiera poseído.

#1 _571
Aquí es donde te das cuenta que el cuñado eres tú.
Battlestar #4 Battlestar
#1 Porque tan absurdo es defender la AI como si fuera el nuevo advenimiento de cristo como tratarla como el advenimiento del anticrismo y anunciar el fin del a civilización tal y como la conocemos.

Es una herramienta útil para algunas cosas y no tanto para otras. Con aplicaciones por explorar y otras confirmadas, y poco más la verdad.
ChatGPT #12 ChatGPT
#1 Siempre que tienes un cuñado hay que recordar que tu cuñado te tiene a ti como cuñado...
Battlestar #16 Battlestar
#15 Por eso los temas de cuñados son tan divertidos, porque es hacer humor contigo mismo como con notros.
Antipalancas21 #6 Antipalancas21
Muy sencillo no le invitas y te quitas todo el problema.
Battlestar #8 Battlestar
#6 no le invitas
Y cuando eso ha detenido a tu cuñado?  media
Battlestar #9 Battlestar
#8 MIERDA! me he vuelto a olvidar de decir a chatgpt que añada la pulserita de España
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#8 No le abres la puerta, le dices que estis con gripe todos muy malitos.
Morrison #11 Morrison
#10 Te dirá que la gripe no existe que es un invento de la agenda 2030.
orangutan #15 orangutan
#8 Aquí todos olvidan que son el cuñado de su cuñado...
Findeton #3 Findeton
Seguro que este artículo lo ha escrito ChatGPT.
Quel #5 Quel
#3 Sería un punto de ironía sublime.
:troll:
ChatGPT #13 ChatGPT
#3 nop
Ominous #2 Ominous
Caramba, ¿aquí siempre en género masculino? No van a hacer un estudio sobre el uso ofensivo de la palabra cuñado?
Findeton #14 Findeton
Sobre el artículo, que dice que la IA se usa para curar el cáncer, en realidad la IA sí se está usando con objetivos médicos. No es ChatGPT, sino AlphaFold que se usa para probar miles y miles de moléculas de forma infinitamente más barata y rápida que antes.
#7 VFR *
El tema realmente importante es como encauzar las discusiones entre cuñados pro chatgpt y cuñados pro-gemini. Rezad para no tener cuñados programadores que os digan que estáis equivocados, larga vida a claude. Si entra alguno de grok o IA en local tranquilos solo hablaran de porno. Los de Meta y los chinos no existen, son un mito :troll:
PijoProgre #17 PijoProgre
Entre los progre-cuñados, facha-cuñados, los bitcoin-cuñados y los IA-cuñados vamos apañaos
