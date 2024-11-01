Cómo sobrevivir al ataque de un canguro  

Los canguros pueden ser peligrosos y si alguna vez te atacan debes seguir estos consejos para intentar sobrevivir. Lo primero es girar tu cuerpo y orientar tu cara a un lado de modo que no te alcance con los puños, luego tienes que intentar mantener la distancia y si este no funciona, sométete, agáchate ante él, hazte un ovillo y pide ayuda ya que eso es lo que quieren los canguros macho. Los canguros son vegetarianos por lo que no les interesa comerte. Ataque de canguro a paracaidista: youtu.be/2WGo4li2K0o?si=ZLwbztE1HtzDwYo8